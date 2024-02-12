Любопытный пёс испортил семейству праздник

717
1
1
Камера наблюдения, установленная в небольшом населённом пункте в Китае, запечатлела необычный инцидент. В канун китайского Нового Года пёс схватил пиротехническое изделие и обстрелял своих хозяев.
Глава семейства поджёг пиротехническое изделие и оставил его посередине двора. Пёс, не обращая внимания на призывы своих хозяев, схватил зубами вожделенный предмет и устроил с ним забег. Со слов автора видео, в результате неконтролируемых разрывов никто, включая собаку не пострадал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Потешный собачий костюм
- Пёс не хочет расставаться с пакетом чипсов
- Пёс растерял весь мусор по дороге к хозяйке
- Страшнее кошки зверя нет
- Игривый пёс с горящей петардой устроил панику во дворе
Новости партнёров
реклама