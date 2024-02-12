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Любопытный пёс испортил семейству праздник

Любопытный пёс испортил семейству праздник

Автор:
12 февраля 2024 08:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Новый год   Пёс   животные   китайский новый год   петарда   собака   
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Камера наблюдения, установленная в небольшом населённом пункте в Китае, запечатлела необычный инцидент. В канун китайского Нового Года пёс схватил пиротехническое изделие и обстрелял своих хозяев.

Глава семейства поджёг пиротехническое изделие и оставил его посередине двора.  Пёс, не обращая внимания на призывы своих хозяев, схватил зубами вожделенный предмет и устроил с ним забег. Со слов автора видео, в результате неконтролируемых разрывов никто, включая собаку не пострадал.

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Метки: Видео   Новый год   Пёс   животные   китайский новый год   петарда   собака   
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Андрей 41 минуту назад
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Горожанин Полчаса назад
- А так гораздо лучше! - подумал барбос.
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