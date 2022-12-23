"Хомячка жалко!": в сети завирусилась жутковатая "сказка" о русофобском Рождестве

Telegram-канал RT опубликовал ролик, в котором пожелал жителям Европы «русофобского» Рождества. В ролике европейская семья отмечает Рождество.

В 2021 году всё хорошо — ёлка, счастливая дочь получает на праздник милейшего хомячка. Огни сверкают, стол ломится от яств.

В 2022 году всё уже не так радужно — чтобы зажечь ёлку, пришлось того самого хомячка посадить в колесо. Огней в доме стало намного меньше. Это отсылка к тому, что с электричеством сейчас у многих в Европе проблемы.

А вот 2023 год совсем уже не радует. Света нет, дом больше похож на сарай, а на праздничный ужин — тот самый хомячок.