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"Хомячка жалко!": в сети завирусилась жутковатая "сказка" о русофобском Рождестве

"Хомячка жалко!": в сети завирусилась жутковатая "сказка" о русофобском Рождестве

Автор:
23 декабря 2022 10:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: RT   видео   европа   интересное   русофобия   фото   хомячок   
1778
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RT пожелал европейцам счастливого «русофобского» Рождества, опубликовав "сказку о хомячке". Бедное животное ждёт печальный конец, да и европейцев тоже.

Telegram-канал RT опубликовал ролик, в котором пожелал жителям Европы «русофобского» Рождества. В ролике европейская семья отмечает Рождество.

В 2021 году всё хорошо — ёлка, счастливая дочь получает на праздник милейшего хомячка. Огни сверкают, стол ломится от яств.

В 2022 году всё уже не так радужно — чтобы зажечь ёлку, пришлось того самого хомячка посадить в колесо. Огней в доме стало намного меньше. Это отсылка к тому, что с электричеством сейчас у многих в Европе проблемы.

А вот 2023 год совсем уже не радует. Света нет, дом больше похож на сарай, а на праздничный ужин — тот самый хомячок.

В конце RT написали: "Счастливого "русофобского" Рождества!


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Метки: RT   видео   европа   интересное   русофобия   фото   хомячок   
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39  комментариев
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1k
Тордион Час назад
Все таки какие мы, русские, добрые люди! Ведь большинство европейцев нам ни чего не сделали, но мы им все равно понажелаем смерти в страшных мучениях. На всякий случай. Вдруг они то же в чем то перед нами виноваты?
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14k
ss 5 минут назад
Ко мне дочь приехала и рассказывала, что пропаганда в России и Белоруссии несёт такой бред... Я даже сначала думал, краски сгущает.
Ан нет! Это и правда показывают. И этому правда верят!!!


22. Dezember 2022.
Weihnachtsmarkt. Reihland-Pfalz

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−1
стремоусав 5 минут назад
на кого это #банина расчитана?
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−6
Gotlib 6 минут назад
У соседа корова сдохла, мелочь, а приятно.
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9k
Antonium 6 минут назад
Ну поганая гейропа, все сдохните без нашего газа! Замерзните на смерть! Так вам и надо, садомиты, сатанисты, гомосеки!
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28k
Levyathan 7 минут назад
Все, что нужно знать о пропогандонах.
Ссылка youtu.be
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3k
SR 9 минут назад
Что еще можно ожидать от RT кроме подобного убожества? Сколько денюжек освоили, чтобы сей "шедевр" снять?
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29k
Владимир 10 минут назад
Хомяки это не только ценный мех..
Может это аллюзия, кстати? Адепты Лёхи "наше всё" Навального ведь тоже хомяки, ну и всякие либерасты..
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1k
taxcop 10 минут назад
Отлично, с юмором, гротеском! Молодцы!
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1k
Gadova 14 минут назад
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0
Алексей 22 минуты назад
Одно только печалит, весь этот треш на RT оплачивается нашими налогами.
Вместо того чтобы заниматься своими проблемами (через день новости что в очередном российском городе перебои с теплом/светом/трубы прорвало и т.п.), все рассказываем как запад окончательно сдохнет (со времен СССР пластинка не меняется).
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340
adssaf afasffdsga Алексей 9 минут назад
Интересно, а предполагается, что в нашем климате аварий не будет? Шведские или немецкие новости почитайте, только не удивляйтесь сходству.
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39k
turyst Полчаса назад
Хомяк, так-то, своей смертью умер.
Они как раз 2-3 года и живут.
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17k
бат св Полчаса назад
кстати,жрать конину и падаль европейцам не привыкать, в холодную зиму 1812 года просвещенные французы в России жрали с голода все что мясом пахло.
фраза "можем повторить.."приобретает новый смысл.
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28k
Levyathan Полчаса назад
Как символично-боброедка сняла клип про суп из хомяка.
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742
vlad Полчаса назад
РТ в своем репертуаре. Пипл хавает и норм.
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Мне лично рассказывал знакомый коллеги у которого двоюродная сестра общается с бывшей одноклассницей в Германии. Всё! Европе полный песец! Обледенелые трупы цивилизованных европейцев просто валяются на улице, т.к. убирать их нет возможности из-за отсутствия горючего для транспорта. Полки магазинов абсолютно пусты! Из-за тушки голубя или кошки регулярно возникают драки. Власти бессильны что-либо сделать, т.к. на полицейские машины и машины скорой помощи тоже нет топлива, да и света в больницах всё равно нет. Настоящий апокалипсис! Люди поджигают дома, чтобы хоть как-то согреться. Наконец-то! Наконец-то заживём по-человечески, а то жизнь уже подходит к концу в перманентном состоянии "Нужно немного потерпеть".
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7k
Николай Полчаса назад
А все равно...нас ждет всех продовольственный кризис, и дело не в европейцах или США, их вклад в нем просто побольше, а от того что люди обленились и цели себе нормальной поставить в жизни не могут...
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6k
Axel Полчаса назад
Хомячка только жалко...
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6k
Copycat Час назад
Любишь медок, люби и холодок
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341
Давид Copycat 49 минут назад
Жизнь висит на нитке, а думают о прибытке!
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