"Хомячка жалко!": в сети завирусилась жутковатая "сказка" о русофобском Рождестве

RT пожелал европейцам счастливого «русофобского» Рождества, опубликовав "сказку о хомячке". Бедное животное ждёт печальный конец, да и европейцев тоже.
Telegram-канал RT опубликовал ролик, в котором пожелал жителям Европы «русофобского» Рождества. В ролике европейская семья отмечает Рождество.
В 2021 году всё хорошо — ёлка, счастливая дочь получает на праздник милейшего хомячка. Огни сверкают, стол ломится от яств.
В 2022 году всё уже не так радужно — чтобы зажечь ёлку, пришлось того самого хомячка посадить в колесо. Огней в доме стало намного меньше. Это отсылка к тому, что с электричеством сейчас у многих в Европе проблемы.
А вот 2023 год совсем уже не радует. Света нет, дом больше похож на сарай, а на праздничный ужин — тот самый хомячок.
В конце RT написали: "Счастливого "русофобского" Рождества!
Источник:
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Ан нет! Это и правда показывают. И этому правда верят!!!
22. Dezember 2022.
Weihnachtsmarkt. Reihland-Pfalz
Вместо того чтобы заниматься своими проблемами (через день новости что в очередном российском городе перебои с теплом/светом/трубы прорвало и т.п.), все рассказываем как запад окончательно сдохнет (со времен СССР пластинка не меняется).
Они как раз 2-3 года и живут.
фраза "можем повторить.."приобретает новый смысл.