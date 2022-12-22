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Лыжник чуть не погиб при спуске по трассе

Лыжник чуть не погиб при спуске по трассе

Автор:
22 декабря 2022 20:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: лавина   лыжник   снег   спасение   товарищ   трасса   
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Если бы не его товарищ - быть беде.

Два лыжника попали под лавину при спуске по склону в Шерегеше. Один отделался лёгким испугом, а второго основательно завалило, ещё и зажало ветками деревьев. Но его товарищ оказался молодцом - сохранил хладнокровие и вызволил друга из снежного плена.

О когда тот плевался от снега и отдышался, то заявил:

«Бл**ь, я обоссался, я отвечаю. Я тебе в прямом смысле говорю — я сикнул, на**й, и это ни**я не смешно».

К счастью, все остались живы и здоровы.

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Метки: лавина   лыжник   снег   спасение   товарищ   трасса   
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4  комментария
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566
Mrak OBOY 54 минуты назад
бросай курить говорили, вставай на лыжи!!! прикольно аж обоссался)))
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4k
Rubiroid_47 8 минут назад
Это он от паники начал задыхаться, или так быстро кончается кислород под снегом?
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29k
Григорий 15 минут назад
Ситуация такая, даже Главком пысается
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14k
Алан★Z★ 42 минуты назад
Не по трассе. Потому чуть не окочурился
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