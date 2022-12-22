Лыжник чуть не погиб при спуске по трассе

Два лыжника попали под лавину при спуске по склону в Шерегеше. Один отделался лёгким испугом, а второго основательно завалило, ещё и зажало ветками деревьев. Но его товарищ оказался молодцом - сохранил хладнокровие и вызволил друга из снежного плена.

О когда тот плевался от снега и отдышался, то заявил:

«Бл**ь, я обоссался, я отвечаю. Я тебе в прямом смысле говорю — я сикнул, на**й, и это ни**я не смешно».