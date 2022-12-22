Лыжник чуть не погиб при спуске по трассе

Если бы не его товарищ - быть беде.
Два лыжника попали под лавину при спуске по склону в Шерегеше. Один отделался лёгким испугом, а второго основательно завалило, ещё и зажало ветками деревьев. Но его товарищ оказался молодцом - сохранил хладнокровие и вызволил друга из снежного плена.
О когда тот плевался от снега и отдышался, то заявил:
«Бл**ь, я обоссался, я отвечаю. Я тебе в прямом смысле говорю — я сикнул, на**й, и это ни**я не смешно».
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К счастью, все остались живы и здоровы.
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