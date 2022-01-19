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Спасение мужчины из-под лавины на Камчатке

Спасение мужчины из-под лавины на Камчатке (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 11:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Камчатка   видео   лавина   люди   повезло   спасение   
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В сети появилось видео спасения снегоходчика, которого с головой накрыла лавина на Камчатке. На поверхности остались только руки и без помощи знакомых выбраться из снежного плена оказалось невозможно.
«Андрюха, передай привет, ручкой помахай», — кричал знакомый мужчины.

К счастью, снегоходчику повезло и он остался невредим. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Камчатка   видео   лавина   люди   повезло   спасение   
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Anton Chigurh 56 минут назад
хорошо что спасли
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Fidel

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