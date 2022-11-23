Неосторожный лыжник чуть не погиб под толщей снега

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Мужчина чудом остался жив, выехав на снежный надув на горе. Любитель острых ощущений сорвался вниз вместе с нависающим снегом.
Инцидент произошел на горе Верхне Ивановская, расположенной неподалеку от села Приисковое на границе Красноярского края, Хакасии и Кемеровской области.
Источник:
АНТИФИШКИ
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