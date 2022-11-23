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Неосторожный лыжник чуть не погиб под толщей снега

Неосторожный лыжник чуть не погиб под толщей снега

Автор:
23 ноября 2022 11:09
Метки: Хакасия   в мире   видео   лавина   лыжник   повезло   
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Мужчина чудом остался жив, выехав на снежный надув на горе. Любитель острых ощущений сорвался вниз вместе с нависающим снегом.
Инцидент произошел на горе Верхне Ивановская, расположенной неподалеку от села Приисковое на границе Красноярского края, Хакасии и Кемеровской области.

Источник:

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Метки: Хакасия   в мире   видео   лавина   лыжник   повезло   
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6  комментариев
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1k
КолдурасЪ 50 минут назад
Заголовок звучит так же как - неосторожный рыбак чуть не провалился под лёд.
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13k
Alex 17 секунд назад
И все остальные такие- Ооо, давайте тоже ближе покатим, вдруг не всё рухнуло, мы тоже хотим упасть!!!!
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11k
Ivan Минуту назад
Неосторожный лыжник чуть не погиб под толщей снегаПосмотреть
Неосторожный лыжник чуть не погиб под толщей снега
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32k
Fat Lynx Минуту назад
Когда они смотрели на край, я все ждал, что... ХОПА и такая рука из-за края и крик: "ТЯНИТЕ!"
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8k
Борис Карабанов 19 минут назад
Блин, ну если так хочется убиться - убейся об стену возле морга. Не нужны будут огромные затраты на спасение и лечение или на поиски и транспортировку тела. Хочется адреналина? Ну, дык, возьми десять кубиков и хренакни в вену. а лучше в сердце.
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4k
Александр Николаевич Полчаса назад
На край надува? Оптимист! Вот оно ему было надо? Своя жизнь "пофиг" – подумай о близких! Экстремалы стрёмные…
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