Шикарная реклама грузинского магазина автозапчастей в стиле GTA

Настоящий шедевр сняли рекламщики грузинского автомагазина запчастей Amboli. В ролике тот самый CJ из знаменитой игры GTA: San Anderas садится в тачку и едет в автомастерскую. При этом режиссёру удалось передать ту самую атмосферу игры: актёр играет отлично, по улицам ходят мобы своей странной походкой, показывается карта, время, деньги и даже оружие (чупа-чупс). Сначала CJ объезжает СТОшки и везде ему отказывают в ремонте.