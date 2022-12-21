Шикарная реклама грузинского магазина автозапчастей в стиле GTA

Магазин автозапчастей из Грузии снял шикарнейший рекламный ролик в стиле GTA: San Anderas. В ролике есть всё: геймплей, CJ, мобы на улицах и старые автомобили.
Настоящий шедевр сняли рекламщики грузинского автомагазина запчастей Amboli. В ролике тот самый CJ из знаменитой игры GTA: San Anderas садится в тачку и едет в автомастерскую. При этом режиссёру удалось передать ту самую атмосферу игры: актёр играет отлично, по улицам ходят мобы своей странной походкой, показывается карта, время, деньги и даже оружие (чупа-чупс). Сначала CJ объезжает СТОшки и везде ему отказывают в ремонте.
Но тут он случайно попадает в Amboli и оживает: в конце машина выезжает из гаража со счастливым водителем. Браво! Ролик снят очень красиво и правдоподобно!
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