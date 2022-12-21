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Шикарная реклама грузинского магазина автозапчастей в стиле GTA

Шикарная реклама грузинского магазина автозапчастей в стиле GTA

Автор:
21 декабря 2022 14:50
Сообщество : Юмор
Метки: CJ   Gta   видео   грузия   интересное   реклама   фото   
2340
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Магазин автозапчастей из Грузии снял шикарнейший рекламный ролик в стиле GTA: San Anderas. В ролике есть всё: геймплей, CJ, мобы на улицах и старые автомобили.

Настоящий шедевр сняли рекламщики грузинского автомагазина запчастей Amboli. В ролике тот самый CJ из знаменитой игры GTA: San Anderas садится в тачку и едет в автомастерскую. При этом режиссёру удалось передать ту самую атмосферу игры: актёр играет отлично, по улицам ходят мобы своей странной походкой, показывается карта, время, деньги и даже оружие (чупа-чупс). Сначала CJ объезжает СТОшки и везде ему отказывают в ремонте.

Но тут он случайно попадает в Amboli и оживает: в конце машина выезжает из гаража со счастливым водителем. Браво! Ролик снят очень красиво и правдоподобно!

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Метки: CJ   Gta   видео   грузия   интересное   реклама   фото   
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7  комментариев
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10k
GRuslan Полчаса назад
Офигенно сделали, видно хорошо постарались, каждую мелочь в движениях учли. Красавчики.
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24k
Михаил Сметанкин 59 минут назад
Сиджинасвале )))
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1k
Andrey Час назад
гляньте GTA: Kursk city на тыртубе
давно не было новых серий, но те что есть жгут напалмом
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20k
nobody® Час назад
Потрачено
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35k
Опаньки 2 часа назад
Американский темнокожий морпех ездит по Грузии и ему отказывают в ремонте
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4k
!ГЕНнадий 2 часа назад
Игру не видел, но сделано КЛАССНО! Атмосферно и качественно.
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6k
Copycat 2 часа назад
+ Уважение
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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