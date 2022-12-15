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В Нью-Йорке разбили автомобиль украинки и нацарапали на нем букву «Z»

В Нью-Йорке разбили автомобиль украинки и нацарапали на нем букву «Z»

Автор:
15 декабря 2022 14:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Автомобиль   Нью-Йорк   магнитола   машина   стекла   украинка   
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Дама припарковала авто на улице и на следующий день сильно удивилась.

Вот такую картину наблюдала украинка, живущая в Нью-Йорке. Она припарковала авто на улице и за ночью её как следует “обработали”: побили стёкла и нацарапали на дверях букву “Z”.

Дополнительно дама пожаловалась, что у неё украли видеорегистратор.

Источник:

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Метки: Автомобиль   Нью-Йорк   магнитола   машина   стекла   украинка   
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22  комментария
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котегRUS Час назад
а жалуется ни на инглише, не на мове, а на русском языке...
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647
figurist 8 минут назад
упоротые хохлы и побили 100% уверен!
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81
Хухрмухр 12 минут назад
Есть на кого свалить.Русские везде крайние.
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71k
Доктор Джонс 14 минут назад
Тачку негры бомбанули, а она сама "Z" чирканула и хайпует на обвинениях...
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1k
no_fate 14 минут назад
Такое теперь по всему ЕС. Бьют машины, иногда и морды тухлаинцев. Слишком дорого эти свиньи обходятся.
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2k
max 16 минут назад
Вот гады, колеса то не проткнули .
Да и скорее всего, сделали это хохлы, что бы на Русских бочки катить .
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1k
Mikhail 19 минут назад
сейчас что ни украинец, то актерище. видно же что не первый раз осматривает машину, но все туда же "вау, офигеть", такое лживое удивление.
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10k
Алексей 36 минут назад
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55
Вася Васильев 39 минут назад
хохлуха это сама сделала из-за страховки.
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1k
Алексей 40 минут назад
Дык это Зорро
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1k
Nico 54 минуты назад
ну видимо наклейка там была соответствующая, наклеила- будь готова.
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2k
Р Х 54 минуты назад
Да она сама это сделала. Хайпануть решила.
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5k
heta 57 минут назад
Суть одобряю, методы нет. Не стоит уподобляться майданутым.
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1k
ChePaev 58 минут назад
Вчера встретил соседа, мужика за 60 лет, его два сына живут уже давно в США, в Калифорнии, спросил его как там Ваши пацаны?? - не жмут их там?? -Да не, говорит, иногда бывают стычки с тамошними хохлами по пьяни, которые живут с ними в одном жилом комплексе, но им это только в удовольствие морды побить друг другу, а так, норм, говорит, со стороны пиндосов к ним претензий никаких.
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2k
RaiJu Час назад
Мне кажется, это сделала она сама, потому-что наши не такие тупые. Она пытается взять компенсацию за это.
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1k
ChePaev Час назад
Галю, дывысь, а нас то за що???
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5k
Hugo_RnD Час назад
"...ucken ...iggers"(c)
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50k
dima423 Час назад
Ну если бы до этого не было кучи видео, где так же разбивали машины с буков Z или с георгиевской лентой, то я бы сказал "нехорошо"... а так "нормально"))
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1k
Lexx Час назад
На новую насосёт.
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81
Хухрмухр Lexx 10 минут назад
Хреново сосет.На ниссан только шмогла.
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3k
Трям Час назад
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