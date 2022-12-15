В Нью-Йорке разбили автомобиль украинки и нацарапали на нем букву «Z»

Вот такую картину наблюдала украинка, живущая в Нью-Йорке. Она припарковала авто на улице и за ночью её как следует “обработали”: побили стёкла и нацарапали на дверях букву “Z”.

Дополнительно дама пожаловалась, что у неё украли видеорегистратор.