Джо Байден снова потерялся. Порция грустного юмора от американцев

В Нью-Йорке после приветственной речи на конференции по пополнению Глобального фонда (The Global Find), президент великой ядерной державы и мирового гегемона долго не мог найти себя в пространстве на сцене, но зато снова успел поздороваться с кем-то невидимым. Это уже было, но в этот раз от лагов лидера нации в шоке были даже сами американцы.
Кадры с растерянным политиком, которому помешали пообщаться с кем-то невидимым, опубликовал американский журналист Клэй Трэвис в своем Twitter-аккаунте.
«Джо Байден понятия не имеет, что происходит. Он не может даже подняться на сцену и спуститься с нее», — подписал видео журналист.
На опубликованном видео с мероприятия видно, как американский лидер, закончив свою речь, отошел от трибуны, неуверенно направился к концу сцены, начал жестикулировать и с потерянным видом стал озираться по сторонам. После чего ведущий поблагодарил Байдена за речь, что ненадолго привлекло внимание президента. Через несколько секунд американский лидер вновь направился к краю сцены и остановился.
Это не первая неловкая ситуация, произошедшая с Байденом во время публичного мероприятия.
Американцам стало грустно, но они справились и начали постить пародии. Даже с Путиным - куда же в наше время без него?
Один из пользователей сети запостил видео, наложив фоном душещипательную музыку:
А другой добавил звук суфлёра в наушнике Джо. Мистер Президент, назад...О, Боже мой!"
Видео публикует телеграмм-канал "Выпускайте Кракена".
В середине сентября американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, во время выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне забыл, в какой стороне находится выход со сцены и попросил помощи у ассистентов.
А ещё раньше Байден потерялся на ковровой дорожке во время визита в Палестину и встречи с главой страны Махмудом Аббасом в Вифлееме.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но суть отражена точно:
Брежнев -ГЕРОЙ.
Боевой офицер.
А то он один остался.
Но только лишь на мгновение, потому что смертей он слишком много принес.