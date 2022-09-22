Джо Байден снова потерялся. Порция грустного юмора от американцев

Кадры с растерянным политиком, которому помешали пообщаться с кем-то невидимым, опубликовал американский журналист Клэй Трэвис в своем Twitter-аккаунте.

«Джо Байден понятия не имеет, что происходит. Он не может даже подняться на сцену и спуститься с нее», — подписал видео журналист.

На опубликованном видео с мероприятия видно, как американский лидер, закончив свою речь, отошел от трибуны, неуверенно направился к концу сцены, начал жестикулировать и с потерянным видом стал озираться по сторонам. После чего ведущий поблагодарил Байдена за речь, что ненадолго привлекло внимание президента. Через несколько секунд американский лидер вновь направился к краю сцены и остановился.