FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9474 поста • 1341 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
Джо Байден снова потерялся. Порция грустного юмора от американцев

Джо Байден снова потерялся. Порция грустного юмора от американцев

Автор:
22 сентября 2022 23:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джо Байден   Нью-Йорк   потерялся   президент сша   старость   сцена   
404
1
4

В Нью-Йорке после приветственной речи на конференции по пополнению Глобального фонда (The Global Find), президент великой ядерной державы и мирового гегемона долго не мог найти себя в пространстве на сцене, но зато снова успел поздороваться с кем-то невидимым. Это уже было, но в этот раз от лагов лидера нации в шоке были даже сами американцы.

Кадры с растерянным политиком, которому помешали пообщаться с кем-то невидимым, опубликовал американский журналист Клэй Трэвис в своем Twitter-аккаунте.

«Джо Байден понятия не имеет, что происходит. Он не может даже подняться на сцену и спуститься с нее», — подписал видео журналист.

На опубликованном видео с мероприятия видно, как американский лидер, закончив свою речь, отошел от трибуны, неуверенно направился к концу сцены, начал жестикулировать и с потерянным видом стал озираться по сторонам. После чего ведущий поблагодарил Байдена за речь, что ненадолго привлекло внимание президента. Через несколько секунд американский лидер вновь направился к краю сцены и остановился.

Это не первая неловкая ситуация, произошедшая с Байденом во время публичного мероприятия.

Американцам стало грустно, но они справились и начали постить пародии. Даже с Путиным - куда же в наше время без него?

Один из пользователей сети запостил видео, наложив фоном душещипательную музыку:

А другой добавил звук суфлёра в наушнике Джо. Мистер Президент, назад...О, Боже мой!"

Видео публикует телеграмм-канал "Выпускайте Кракена".

В середине сентября американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, во время выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне забыл, в какой стороне находится выход со сцены и попросил помощи у ассистентов.

А ещё раньше Байден потерялся на ковровой дорожке во время визита в Палестину и встречи с главой страны Махмудом Аббасом в Вифлееме.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Джо Байден   Нью-Йорк   потерялся   президент сша   старость   сцена   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
alex 3 часа назад
наш круче
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 2 часа назад
Йося, пора уходить. Если уже песок сыпется из задницы и теряешься во времени и пространстве - самое время идти на пенсию, няньчить внуков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
245
Юра Frank Borman 19 минут назад
Какие внуки у Джо?! Дочь-проститутка, сын-наркоман
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Bill 2 часа назад
Недавно общался с американцем, который за демократов и против Трампа. Он сильно переживал что Байден до конца своего президентства скорее всего не доживет. Это как бы "мнение изнутри".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Matrosskin 2 часа назад
Хватит мучать дедушку !!!! отпустите его уже к Горби и Лизке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Да найдите уже Бидону двойника, он же когда-нибудь йобнется со сцены!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
albedo 2 часа назад
На какое то мгновение мне даже стало жалко этого беспомощного и жалкого старика.
Но только лишь на мгновение, потому что смертей он слишком много принес.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям 3 часа назад
Джон Бидон сдохнет, его похоронят, пройдет месяца 3-4 и появится пост от KlyaksaZ, что он помер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54325



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российского стримера, который показывал европейцам льющуюся горячую воду, забанили за «распространение контента, содержащего насилие»
Российского стримера, который показывал европейцам льющуюся горячую воду, забанили за...
"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной...
Набирающие популярность в сообществах
Печальная история женщины-циркачки с самыми большими губами
Печальная история женщины-циркачки с самыми большими губами
Хищный светящийся «поезд». Стратегия выживания этого существа вызывает абсолютное непонимание ученых
Хищный светящийся «поезд». Стратегия выживания этого существа вызывает абсолютное...
Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации
Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В смысле не задалбывать кошку?

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#прикол#автомир#автомобили#аварии#Ynews#сатира#Жизнь#сарказм
#фото#в мире#картинки#история#люди#дтп#Разное#фотографии#Россия#СССР
#интересно#животные#позитив#интересное#мобилизация#факты#Приколы#улыбнуло#новости#авто аварии
Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации Дальше будет хуже: убойные мемы о возрасте Дальше будет хуже: убойные мемы о возрасте Одни дома: трагичная история братьев-затворников из Гарлема Одни дома: трагичная история братьев-затворников из Гарлема Возраст им к лицу: актрисы, сумевшие переиграть старость Возраст им к лицу: актрисы, сумевшие переиграть старость «Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал американцев и обвинил их в желании править миром «Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал американцев... Зачем евреи заселили Брайтон-Бич и как они выгнали оттуда афроамериканцев Зачем евреи заселили Брайтон-Бич и как они выгнали оттуда афроамериканцев

На что жалуетесь?

Вернуться