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Саундтрек утра

Саундтрек утра

Автор:
19 сентября 2022 09:27
Метки: Музыка   видео   импровизация   интересно   машина   сигнализация   утро   
855
1
1
Мужчина сделал несмолкающую сигнализацию машины соседа частью своего трека. Получилось неплохо.
Браво музыканту!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   видео   импровизация   интересно   машина   сигнализация   утро   
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6  комментариев
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100
Аврашалом Маркович Час назад
А люлей от соседей получит все равно музыкант, а не владелец машины.
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2k
DHC 3 минуты назад
Это превосходно!
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70k
Доктор Джонс 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Victor 2 часа назад
я надеюсь он это через колонки на пару киловатт играл?
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48k
dima423 2 часа назад
прикольно конечно, но лучше скинуть на крышу 5 литровую баклашку с водой)
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Dobriy drug

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