Саундтрек утра

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Мужчина сделал несмолкающую сигнализацию машины соседа частью своего трека. Получилось неплохо.
Браво музыканту!
Источник:
АНТИФИШКИ
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