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Сообщество Жизнь в США 876 постов • 244 подписчика подписаться
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В США конфликт в ресторане чуть не закончился трагедией

В США конфликт в ресторане чуть не закончился трагедией

Автор:
21 сентября 2022 12:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   США   в мире   видео   инцидент   конфликт   макдональдс   топор   
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В Нью-Йорке агрессивный посетитель ресторана быстрого питания Макдональдс неожиданно вытащил из своего рюкзака топорик. Мужчина принялся угрожать им другим гостям и портить имущество заведения.
Сейчас агрессивный мужчина задержан. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нью-Йорк   США   в мире   видео   инцидент   конфликт   макдональдс   топор   
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17  комментариев
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5k
ПЕТР Час назад
В лесу раздавался топор дровосека, мужик отгонял от себя гомосеков.
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10k
AzuveR 2 минуты назад
Макака погоняла в основном овцелюбов.
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1k
Демьян 10 минут назад
Ссылка coub.com
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 12 минут назад
"агрессивный посетитель"?
Агрессивный ниггер!
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−57
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
ну нет в меню макдака бананов... вот и бесится.
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31k
Юр21 36 минут назад
У мартышек очередные тёрки.
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Виктор Глущенко 46 минут назад
Афтар , ты где мужчину увидел ? Это черножепый ниггер .
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1k
Fiverknot 54 минуты назад
Толпой его скрутить до прихода полиции, не?
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7k
Николай 59 минут назад
Извинения будут или все таки хулиганка...
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887
IOON Час назад
опять угнетенная раса показывает свои навыки и интеллект........
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10k
zlopisec 2 часа назад
И опять обезьяна. Кто бы мог подумать....
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5k
Умница-красавица 2 часа назад
Хорошо что у нас больше их нет, рассадник неадекватов
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276
1izbrain 2 часа назад
Ресторан..
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