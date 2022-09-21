В США конфликт в ресторане чуть не закончился трагедией

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В Нью-Йорке агрессивный посетитель ресторана быстрого питания Макдональдс неожиданно вытащил из своего рюкзака топорик. Мужчина принялся угрожать им другим гостям и портить имущество заведения.
Сейчас агрессивный мужчина задержан. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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