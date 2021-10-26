Электромобили в 2 раза дороже в обслуживании, чем обычные авто

Основные статьи расходов — ремонт и обслуживание. Владелец «продвинутого» электромобиля в среднем тратит на это 18 911 рублей. Владелец «старого и доброго» авто с ДВС (двигателем внутреннего сгорания), — 9 888 рублей.

Такие цифры вывели в своем исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze. Это логично, потому что в гибридах установлены две системы, а значит и сервис выходит дороже.

«Двойная система охлаждения, два двигателя — ДВС и электрический, тормозная система с рекуперацией. А если касаться ремонта, то батарейные блоки по регламенту подлежат только замене, а их стоимость несравнима даже с заменой обычного двигателя».

Так что с покупкой «продвинутого» авто можно не торопиться. Хотя по прогнозам, уже к 2035 году почти 30% автомобилей в мире будут электрокарами.