Электромобили в 2 раза дороже в обслуживании, чем обычные авто

Владельцы гибридов и электромобилей тратят гораздо больше, чем владельцы машин с ДВС.
Основные статьи расходов — ремонт и обслуживание. Владелец «продвинутого» электромобиля в среднем тратит на это 18 911 рублей. Владелец «старого и доброго» авто с ДВС (двигателем внутреннего сгорания), — 9 888 рублей.
Такие цифры вывели в своем исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze. Это логично, потому что в гибридах установлены две системы, а значит и сервис выходит дороже.
«Двойная система охлаждения, два двигателя — ДВС и электрический, тормозная система с рекуперацией. А если касаться ремонта, то батарейные блоки по регламенту подлежат только замене, а их стоимость несравнима даже с заменой обычного двигателя».
Так что с покупкой «продвинутого» авто можно не торопиться. Хотя по прогнозам, уже к 2035 году почти 30% автомобилей в мире будут электрокарами.
Источник:
- Как производители заставляют людей переплачивать
- Неприятный сюрприз в ноутбуке
- Роботы научились красить стены! Человек больше не нужен
- Поворотная платформа для автомобиля
- Оригинальный подход к ремонту кровли
Понравилось10
.
кто в курсе , что за система охлаждения у электродвигателя машины ?
у меня опыта не было , а чисто логически даже представить не могу(
Все эти электрокары, "зеленая" энергия это вообще не про прогресс и экономию, это всё про политику и управление.
Основные статьи расходов ремонт и обслуживание. Владелец «продвинутого» электромобиля в среднем тратит на это 18 911 рублей - основные расходы - это бензин и эелектричество, аффтар, ремонт не каждый месяц или даже год нужен. 18911 эта сумма за какой период? месяц, год, вся эксплуатация?
короче, иди купи что-нибудь поесть себе
Слабое место, аккумулятор, на телефоне он приходит в негодность за 3-и года, машину юзать не довелось, пока дороговато, но думаю, что проблема такая же.
Так что дороговизна электромобиля и его содержания связана с тем, что не окончены сроки патентов технологии авто и сильно перекуплено сырье для аккумуляторов, как только рынок стабилизируется, цены снизится.
С другой стороны, вы пишете о непрактичности гибридных авто, тут с вами не соглашусь, во Владивостоке гибридные приусы и аквы (тойоты) занимают 90% парка такси и давно вытеснили автомобили с ДВС, таксист никогда не будет использовать для работы непрактичное авто.
Общался с ними, говорят на ДВС сложнее заработать, очень большой расход топлива при езде по местному рельефу. Цена контрактной батареи для приуса 70 тыс. руб. на несколько лет работы с их слов хватает, что видимо окупается более низким расходом бензина (раза в 3 я так понимаю).
Впрочем я знал человека который и колодки тормозные восстанавливал. )
Их спрашивают, сколько ходит батарея, а они в ответ пишут, что батарею не ремонтируют.
Вот же странные
А может деградируем и будем бегать с каменными топорами
Електромобиль не гибрид, дальше нечего читать.