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Электромобили в 2 раза дороже в обслуживании, чем обычные авто

Электромобили в 2 раза дороже в обслуживании, чем обычные авто (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 18:35
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   машина   ремонт   сервис   электрокар   электромобиль   
2865
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Владельцы гибридов и электромобилей тратят гораздо больше, чем владельцы машин с ДВС.

Основные статьи расходов — ремонт и обслуживание. Владелец «продвинутого» электромобиля в среднем тратит на это 18 911 рублей. Владелец «старого и доброго» авто с ДВС (двигателем внутреннего сгорания), — 9 888 рублей.

Такие цифры вывели в своем исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze. Это логично, потому что в гибридах установлены две системы, а значит и сервис выходит дороже.

«Двойная система охлаждения, два двигателя — ДВС и электрический, тормозная система с рекуперацией. А если касаться ремонта, то батарейные блоки по регламенту подлежат только замене, а их стоимость несравнима даже с заменой обычного двигателя».

Так что с покупкой «продвинутого» авто можно не торопиться. Хотя по прогнозам, уже к 2035 году почти 30% автомобилей в мире будут электрокарами.

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Метки: Автомобиль   машина   ремонт   сервис   электрокар   электромобиль   
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584
Карл Такойто 2 часа назад
Охренеть логика конечно. А класс машин учитывается? В России электромобили и гибриды это в основном Tesla,Porsche,Lexus и т.д. в общем не самые бюджетные марки. А ДВС опять же может быть от Лады Калины,а может быть какой v12 или v8 турбированный немецкий- где стоимость обслуживания в десятки раз выше)) Короче статья написана не самым умным человеком
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19k
иванов дмитрий 18 минут назад
«Двойная система охлаждения, два двигателя ДВС и электрический,......
.
кто в курсе , что за система охлаждения у электродвигателя машины ?
у меня опыта не было , а чисто логически даже представить не могу(
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1k
Sergey Час назад
Автор не видит разницы между электричкой и гибридом.
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12k
net 2 часа назад
Если уж вы хотите посмотреть реально толковое видео о электрокарах, двс, видах топлива и почему и когда использовали разные виды, то вот годный материал
Ссылка youtu.be

Все эти электрокары, "зеленая" энергия это вообще не про прогресс и экономию, это всё про политику и управление.
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443
Нестеров Антон 2 часа назад
Я бы взял, но пока что мои финансы ещё не допели романсы
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Фитсервис та ещё шарага! Я им даже шиномонтаж не доверяю, не говоря о чём-то более серьезном. Им главное франшизу свою продать, а там хоть трава не расти. На местах одни рукожопы
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445
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Зато как валят.. ну и бесплатная зарядка тоже радует
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1k
Chris Taylor 2 часа назад
Двойная система охлаждения, два двигателя ДВС и электрический, тормозная система с рекуперацией. - у электромобилей нет ДВС так-то, аффтар, смени заголовок.
Основные статьи расходов ремонт и обслуживание. Владелец «продвинутого» электромобиля в среднем тратит на это 18 911 рублей - основные расходы - это бензин и эелектричество, аффтар, ремонт не каждый месяц или даже год нужен. 18911 эта сумма за какой период? месяц, год, вся эксплуатация?
короче, иди купи что-нибудь поесть себе
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121
Александр Степанов Котец Гнездовий 51 минуту назад
А в заголовке статьи речь почему-то о "электромобилях". Автор всё смешал в одну кучу
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2k
Точка 2 часа назад
Из пальца высосали информацию. Конкретно скажу за гибриды праворульные. Город небольшой ребята таксуют уже годами. Батарейки отдельные элементы наедались покупают бу и меняют без проблем. Да стоит элемент на приус около чирика, но с гарантией продают и чтоб прям часто их меняют никто не говорил. Зато расход топлива просто смешной и это легко компенсирует все затраты. 4 литра на гибрид и 9 на обычном двс разница огромная при стоимости бензина 50+.Остальные расходы как обычная машина. Видимо фит сервис автосервис.....
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14k
vikklu 2 часа назад
Вот только на выходных взял Honda CR-V Hibrid 2022, так они дают пожизненную гарантию на движок и трансмиссию, плюс, за 3500 купил и пожизненную на всё остальное. Ну кроме аварии, там уже страховка работает. А за ремонты своего Одиссея я заплатил гораздо больше за прошедшие 15 лет эксплуатации. Плюс бензина в 2 раза меньше жрёт.
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340
Гера 2 часа назад
Электромобиль проще, у него меньше деталей, отсутствуют коробка передач и трансмиссия, меньше трущихся деталей, следовательно, он проще и надежнее.
Слабое место, аккумулятор, на телефоне он приходит в негодность за 3-и года, машину юзать не довелось, пока дороговато, но думаю, что проблема такая же.
Так что дороговизна электромобиля и его содержания связана с тем, что не окончены сроки патентов технологии авто и сильно перекуплено сырье для аккумуляторов, как только рынок стабилизируется, цены снизится.
С другой стороны, вы пишете о непрактичности гибридных авто, тут с вами не соглашусь, во Владивостоке гибридные приусы и аквы (тойоты) занимают 90% парка такси и давно вытеснили автомобили с ДВС, таксист никогда не будет использовать для работы непрактичное авто.
Общался с ними, говорят на ДВС сложнее заработать, очень большой расход топлива при езде по местному рельефу. Цена контрактной батареи для приуса 70 тыс. руб. на несколько лет работы с их слов хватает, что видимо окупается более низким расходом бензина (раза в 3 я так понимаю).
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116
VasyaN 2 часа назад
А черт с ними, с этими владельцами. Им мозх промыли своей экологичностью, вот и тратятся. ДВС пока что the best.
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77
Drago 2 часа назад
Что за чушь? В электрокарах Ресурс синхронного электродвигателя 2 млн км! Ито это ресурс подшипников. Тормоза изнашиваются меньше ,за счет торможения мотором. Нету кучи систем, которые надо обслуживать на машинах с ДВС.
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77
Drago Александр Час назад
Да там по 6 лет на авто не катаются как у нас. 3 года и трейдин на новое, а шорт к нам с аукциона, дабы не утилизировать
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Может к 2035 мы будем ездить на водороде или какой-нибудь антиматерии.
А может деградируем и будем бегать с каменными топорами
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196
D A 2 часа назад
что за муиню тут написали? У электрокаров обслуживание на 30% ниже чем у бензина. Может тут обслуга лады, которой ничего кроме пеплницы менять не надо???? Это данные IFA (Nürtingen Institute for the Automotive Industry) а не какого-то тупого груздева.
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29k
a.fey 2 часа назад
За-то на гибридах и электричках тормозные колодки, почти, не стираются.
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1k
fraxinus 3 часа назад
Кони и люди вместе.

Електромобиль не гибрид, дальше нечего читать.
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1k
Руслан Новак 3 часа назад
Бред какой-то. О каких двух двигателях ДВС в электромобилях тут написано? Может там ещё атомный реактор у которого тоже свой контур охлаждения?
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4k
Konstantin Klipikov 3 часа назад
Гибрид, электромобиль... Какая разница, если у тебя вместо могла копипаста, не так ли, автор? И все конструкторы мира идиоты, только автор-копипастер познал истину..
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45k
zloykoyot 3 часа назад
"Хотя по прогнозам, уже к 2035 году почти 30% автомобилей в мире будут электрокарами..." На этот прогноз можно будет посмотреть когда будущая зима кончится.
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