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Жареный Сплинтер: экзотическая уличная еда в Нью-Йорке

Жареный Сплинтер: экзотическая уличная еда в Нью-Йорке

Автор:
07 декабря 2022 13:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   США   видео   крыса   нутрия   уличная еда   
544
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На улицах Нью-Йорка обнаружили точку уличной еды, в которой жарят крыс и других грызунов и продают их всем желающим.
Не знаешь как удивить прохожих своей едой?? Лови и зажаривай крыс!

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Метки: Нью-Йорк   США   видео   крыса   нутрия   уличная еда   
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25k
The Dude 2 часа назад
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27k
Юрьевич Час назад
Тоже мне новость! У нас в 90-е везде на улицах пирожки с мясом продавали. Просто уличные продавцы деликатно умалчивали об происхождении этого мяса - просто писали на бумажке "Пирожок с мясом". А то что поголовье бездомных собак и кошек, а может быть и крыс резко сократилось за несколько лет, так это просто совпадение


В колбасе регулярно находили фрагменты тел крыс... а кто-то и не находил или не обращал внимание

В жаренных сухариках регулярно находили мышей...
И никто из этого сенсацию не раздувал
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−3
ruslan d 2 часа назад
Оспадя , нафига ?
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Ну и что тут такого? Ещё скажи, что в Америке голод.
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