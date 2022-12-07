Жареный Сплинтер: экзотическая уличная еда в Нью-Йорке

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На улицах Нью-Йорка обнаружили точку уличной еды, в которой жарят крыс и других грызунов и продают их всем желающим.
Не знаешь как удивить прохожих своей едой?? Лови и зажаривай крыс!
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В колбасе регулярно находили фрагменты тел крыс... а кто-то и не находил или не обращал внимание
В жаренных сухариках регулярно находили мышей...
И никто из этого сенсацию не раздувал