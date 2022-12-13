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Покупка породистого пса в интернете: ожидание и реальность

Покупка породистого пса в интернете: ожидание и реальность

Автор:
13 декабря 2022 09:52
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   обман   ожидание и реальность   пёс   собака   
1192
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Девушка купила себя щенка породы джек-рассел-терьер в интернете. Вскоре пёс подрос и хозяйку ждал сюрприз.
Наши ожидания не всегда совпадают с реальностью.

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Метки: Прикол   видео   обман   ожидание и реальность   пёс   собака   
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15  комментариев
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227
mechatron 2 часа назад
Идёт по птичьему рынку мужик с медведем...
Дальше, я думаю, продолжать не надо.
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825
Seryi_spb 17 минут назад
Я красавец. Быть может, неизвестный собачий принц. Инкогнито.
Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом.
То-то я смотрю, у меня на морде белое пятно.
Откуда, спрашивается?
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1k
Alex 41 минуту назад
Хорошенький )
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41k
Игорь 44 минуты назад
Я всё понимаю, прогресс, и всё такое прочее, но есть вещи, которые я через интернет не буду покупать никогда. И домашние животные в том числе.
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621
KoteBasilio 48 минут назад
(С) не гонялся бы ты поп за дешевизной!

мне эта собачка даже более симпатична чем Джек Рассл
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3k
Мочи свиней! 49 минут назад
Дура бочкотелая. Купила делать фоточки в Инстаграмах. Лучше бы из приюта спасла кого-то. Породистые и так не умрут, будут спать на диванах.
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1k
Сергей 51 минуту назад
Лох не мамонт - не вымрет.
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72k
Viktor 56 минут назад
Ну и чё, теперь выкинет на улицу? Любить будет не хуже породистого!


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8k
Izrin Maria Час назад
Вообще-то, видно было, что щенок размером намного больше, чем полагается быть щенку маленького терьера.
Но выросла собака красивенная, здоровая, умная, спокойная и (валяется в кровати) любимая.
Что ещё надо?
Можно посмотреть в и-нете породистых щенков, и сравнить их размеры и вид с тем, что предлагают. Это важно, если критическим критерием является размер пса.
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14k
Majul 2 часа назад
"Купила на авито". Дальше можно не продолжать.Неужели кто-то еще верит, что можно купить что-то не фальшивое на авито? Это тупо онлайн рынок по продаже БУ всего.
Что мешает найти заводчиков, это всего лишь пара лишних кликов мышью. Но нет, это сложно и дороже на пару тысяч...
Человечество погубит тотальная тупость
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