Покупка породистого пса в интернете: ожидание и реальность

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Девушка купила себя щенка породы джек-рассел-терьер в интернете. Вскоре пёс подрос и хозяйку ждал сюрприз.
Наши ожидания не всегда совпадают с реальностью.
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Дальше, я думаю, продолжать не надо.
Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом.
То-то я смотрю, у меня на морде белое пятно.
Откуда, спрашивается?
мне эта собачка даже более симпатична чем Джек Рассл
Но выросла собака красивенная, здоровая, умная, спокойная и (валяется в кровати) любимая.
Что ещё надо?
Можно посмотреть в и-нете породистых щенков, и сравнить их размеры и вид с тем, что предлагают. Это важно, если критическим критерием является размер пса.
Что мешает найти заводчиков, это всего лишь пара лишних кликов мышью. Но нет, это сложно и дороже на пару тысяч...
Человечество погубит тотальная тупость
Ну а сама история скорее придумана ибо древний анекдот когда мужик с белым медведем по рынку ходит .Его спрашивают продаете?
Нет. Ищу того гада который мне в прошлом году этого хомяка продал.
У меня были таксы без документов. И те, кому нужна "длинная собака", а не длинная родословная, с удовольствием и недорого! покупали щенков. (Вязка делалась чтобы оставить себе продолжение своей любимицы.)