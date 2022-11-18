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Любопытный носорог напугал спящего пса

Любопытный носорог напугал спящего пса

Автор:
18 ноября 2022 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Непал   Прикол   Реакция   Юмор   видео   животные   испуг   носорог   пёс   собака   
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В непальском населённом пункте носорог увидел спящего пса и решил обнюхать его. Четвероногий друг человека не был готов к такой встрече и с криком бросился наутёк.
Незапланированное пробуждение пса попало на видео.

Источник:

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Метки: Непал   Прикол   Реакция   Юмор   видео   животные   испуг   носорог   пёс   собака   
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8  комментариев
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9k
Григорий Бабкин 2 часа назад
А вы в курсе, что гражданином Непала может быть только человек, зачатый непалкой и непальцем?
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19k
Андрей 9 минут назад
Видимо непальские носороги дружелюбные создания, раз их можно спокойно снимать на улице.
Похоже об африканской поговорке "Увидел носорога - ищи дерево" здесь не слышали.
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71k
Доктор Джонс 12 минут назад
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10k
Antilles Час назад
Примерно так я мелкого бужу в школу
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10k
Vacony 2 часа назад
это вот так гуляют носороги по городу ?
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