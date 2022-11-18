Любопытный носорог напугал спящего пса

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В непальском населённом пункте носорог увидел спящего пса и решил обнюхать его. Четвероногий друг человека не был готов к такой встрече и с криком бросился наутёк.
Незапланированное пробуждение пса попало на видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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