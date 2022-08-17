"Я не кролик": пёс провалил тест на скрытого вегетарианца

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Домашний пёс не поддался модным веяниям и не захотел становиться вегетарианцем. Он отказался есть морковку и провалил тест.
Тест на скрытого вегетарианца не пройден. Для пса выбор более чем очевиден.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Другое. Как-то раз на даче едим сыр (любил его пуще Рокфора из мультика), Шустрик сидит напротив с умильным выражением морды - просит, значит. Протягиваю ему клубнику - отворачивается. "Ах, так! Кыш из кухни!" Со вздохом берёт клубнику и уходит. Через некоторое время возвращается без неё. Получает в награду сыр. Мало ему. Даю опять клубнику, без разговоров берёт и уходит.Так три раза... Чёт подозрительно сговорчивый? Пошёл подсматривать за ним. Картина маслом - выходит пёсель в огород, закапывает(!) ягодку и довольный бежит обратно за сыром. Ну как тут не уважить такое! Клубнику отменил.
и только моему свину, даже если я морковку натираю на терке и обмазываю ей мясо - надо достатать мясо и отряхнуть его от морковки по кухне(
автор ты Д.Э.Б.И.Л....завтра сними как кот не стал есть морковку, как лиса не стала есть морковку, как волк не стал есть морковку.....