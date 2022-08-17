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"Я не кролик": пёс провалил тест на скрытого вегетарианца

"Я не кролик": пёс провалил тест на скрытого вегетарианца

Автор:
17 августа 2022 12:00
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   в мире   видео   животные   морковь   прикол   пёс   собака   
1912
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Домашний пёс не поддался модным веяниям и не захотел становиться вегетарианцем. Он отказался есть морковку и провалил тест.
Тест на скрытого вегетарианца не пройден. Для пса выбор более чем очевиден.

Источник:

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Метки: Реакция   в мире   видео   животные   морковь   прикол   пёс   собака   
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19  комментариев
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2k
vts 2 часа назад
"Я не кролик": пёс провалил тест на скрытого вегетарианцаПосмотреть
"Я не кролик": пёс провалил тест на скрытого вегетарианца
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7k
ишты Полчаса назад
Мой пёсель обожал сырую картошку, только нарезать надо было тонкими пластиками, а то не ел.
Другое. Как-то раз на даче едим сыр (любил его пуще Рокфора из мультика), Шустрик сидит напротив с умильным выражением морды - просит, значит. Протягиваю ему клубнику - отворачивается. "Ах, так! Кыш из кухни!" Со вздохом берёт клубнику и уходит. Через некоторое время возвращается без неё. Получает в награду сыр. Мало ему. Даю опять клубнику, без разговоров берёт и уходит.Так три раза... Чёт подозрительно сговорчивый? Пошёл подсматривать за ним. Картина маслом - выходит пёсель в огород, закапывает(!) ягодку и довольный бежит обратно за сыром. Ну как тут не уважить такое! Клубнику отменил.
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1k
Duke_kir 37 минут назад
а мой съест и добавки попросит
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−114
Валерий Петров Час назад
у меня у друзей собаки жрут все. Ну как все - Кане Корсо - не жрет апельсины, Аусси и Лабр - жрут вообще все.
и только моему свину, даже если я морковку натираю на терке и обмазываю ей мясо - надо достатать мясо и отряхнуть его от морковки по кухне(
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9k
Алексей Час назад
а.Х...у.е.т.ь.... хищники не едят морковку...пля...куда катится мир ....
автор ты Д.Э.Б.И.Л....завтра сними как кот не стал есть морковку, как лиса не стала есть морковку, как волк не стал есть морковку.....
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13k
Alex Час назад
Тест не на скрытого вегетарианца, а на "нормальность" хозяина. Хозяин тест с треском провалил. На морде у пса это выбито аршинными буквами.
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10k
Hunson Abadeer Час назад
правильно, в п*и*з*д*у салат! ТАЩИ МЯСО!!!!
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−32
Юра 2 часа назад
А пёс-то-не дурак!
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577
Gadova 2 часа назад
Не правда. Ретриверы всё кушают. Мои и морковь, и кабачки, и капустку трескают. Ну, и мясопродукты, конечно.
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8k
Сергей 2 часа назад
Песель как бы намекает, я съем это марковку только когда вы нафаршеруете ей эту свинку.
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28k
Григорий 2 часа назад
Один пёсик не страшно, дажу умилительно, а вот 8-10 голодных псов зимним вечером и ты сам становишься закуской.
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8k
Сергей 2 часа назад
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49k
Олег 2 часа назад
я тоже не пройду тест на гомосека....
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−26
topersk 3 часа назад
может плохо помыли ))
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