На Украине суд приговорил «горячих» братьев к 8 годам. А они в ответ устроили погром и чуть не разнесли свою «клетку»

Двум подсудимым вынесли приговор: 8 лет за похищение человека, хранение оружия и хулиганство. Осуждённые с этим не согласились и устроили дебош не выходя из «клетки». Один из них стал долбить по стеклу руками и ногами, а второй намотал ремень на кулак и приготовился «сражаться» до конца. Но в итоге их всё равно скрутили: