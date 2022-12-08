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На Украине суд приговорил «горячих» братьев к 8 годам. А они в ответ устроили погром и чуть не разнесли свою «клетку»

На Украине суд приговорил «горячих» братьев к 8 годам. А они в ответ устроили погром и чуть не разнесли свою «клетку»

Автор:
08 декабря 2022 15:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   братья   дебош   клетка   наряд   приговор   ремень   стекло   суд   хулиганство   
1946
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Чтобы их утихомирить, пришлось вызвать дополнительный наряд.

Двум подсудимым вынесли приговор: 8 лет за похищение человека, хранение оружия и хулиганство. Осуждённые с этим не согласились и устроили дебош не выходя из «клетки». Один из них стал долбить по стеклу руками и ногами, а второй намотал ремень на кулак и приготовился «сражаться» до конца. Но в итоге их всё равно скрутили:

Есть мнение: ещё одно судебное заседание и будет уже точно не 8 лет.

Источник:

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Метки: Украина   братья   дебош   клетка   наряд   приговор   ремень   стекло   суд   хулиганство   
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25  комментариев
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22k
Дмитрий Час назад
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Максим 7 минут назад
Отличные клиенты для первой линии фронта.. такой биомусор только утилизировать.
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7k
Tim_G 8 минут назад
пальму не поставили в обезьянник, вот и лезли на стенки..
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11k
Rus77 12 минут назад
Жаль, что аквариум негерметичен и нельзя пустить газ)
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24k
Михаил Сметанкин 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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15k
Голос Вселенной 19 минут назад
Чего-то все на русском чешут... У них там что, смена вселенной произошла?
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 20 минут назад
Пристрелить на месте этих дикарей.
Исправить их всё равно не получится.
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7
Виталий Гедрис 57 минут назад
Да просто всё. Были уверены, что оправдают, а кто-то бабло взял и не отработал.
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12k
котегRUS Час назад
жаль что не зеля в клетке...
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984
Шурман Час назад
Странно , ремни , галстуки и шнурки даже перед камерой забирают , а здесь при параде . Дети комментаторы из Фишек , кто хоть раз попадал в сизо ? я про суды не говорю . Или вы на кошечек дрочите все ?
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16k
Александр Час назад
Раньше бы этот номер прокатил, пришли бы побратимы толпой, их бы и отпустили.
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8k
KarabasBarabas Час назад
А почему подсудимый в ремне?
Вообще-то ни ремней, ни шнурков не должно быть. Или они на свободе до приговора гуляли?
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6k
workmen77 Час назад
Рафик ни в учем не увиноват
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59k
pynh Час назад
абизяны...
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5k
A Час назад
На Украине суд приговорил «горячих» братьев к 8 годам. А они в ответ устроили погром и чуть не разнесли свою «клетку»Посмотреть
На Украине суд приговорил «горячих» братьев к 8 годам. А они в ответ устроили погром и чуть не разнесли свою «клетку»
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46k
Элек Мек Час назад
Вопрос в одном,вот на хрена их крутить? Пристрелили и забыли.
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63k
Татьяна Юсова Час назад
Точно Украина? А то все по-русски говорят...
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2k
Gleb_Skameikin Час назад
Двум подсудимым вынесли приговор: 8 лет за похищение человека, хранение оружия и хулиганство.

так что не так то, это теперь нормальное состояние же для жителей ВНА
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August

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