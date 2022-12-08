На Украине суд приговорил «горячих» братьев к 8 годам. А они в ответ устроили погром и чуть не разнесли свою «клетку»

1946
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Чтобы их утихомирить, пришлось вызвать дополнительный наряд.
Двум подсудимым вынесли приговор: 8 лет за похищение человека, хранение оружия и хулиганство. Осуждённые с этим не согласились и устроили дебош не выходя из «клетки». Один из них стал долбить по стеклу руками и ногами, а второй намотал ремень на кулак и приготовился «сражаться» до конца. Но в итоге их всё равно скрутили:
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Есть мнение: ещё одно судебное заседание и будет уже точно не 8 лет.
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Исправить их всё равно не получится.
так что не так то, это теперь нормальное состояние же для жителей ВНА