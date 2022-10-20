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Сообщество Без кота и жизнь не та 1430 постов • 450 подписчиков подписаться
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Боевая кошка против сотрудника ветеринарной клиники

Боевая кошка против сотрудника ветеринарной клиники

Автор:
20 октября 2022 10:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Реакция   видео   животные   клетка   кошка   переноска   
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Работники ветеринарной клиники решил загнать кошку в клетку-переноску. Животное оказалось не в восторге от такого плана и с помощью криков и когтей высказало всё, что думает.
Страшнее кошки зверя нет!

Источник:

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Метки: Прикол   Реакция   видео   животные   клетка   кошка   переноска   
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6  комментариев
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9k
Игорь Час назад
я думаю что кошка была не в восторге от предыдущих действий ветеринара
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24k
Sergey 18 минут назад
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22k
Евгений Полчаса назад
Мои пацаны добрые :)
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28k
Levyathan Час назад
Забавно, на мою очень похожа. Только моя, когда ее з.а.е.б.ы.в.а.ю.т., сама идет на балкон, отодвигает переноску от стенки и ныкается в ней.
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146
Тамара Витальевна Levyathan Полчаса назад
да уж. Хоть здесь ,может быть,не достанут...
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273
Alex_SPb Levyathan Полчаса назад
"Кто-нибудь, заберите меня отсюда, пожааалуйста!"
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