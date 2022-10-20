Боевая кошка против сотрудника ветеринарной клиники

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Работники ветеринарной клиники решил загнать кошку в клетку-переноску. Животное оказалось не в восторге от такого плана и с помощью криков и когтей высказало всё, что думает.
Страшнее кошки зверя нет!
Источник:
АНТИФИШКИ
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