Дворник напал на мусорившую во дворе компанию

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В Одессе дворник с помощью метлы решил приучить к чистоте подвыпившую компанию. Причина в том, что молодые люди намусорили после его уборки. Житель ближайшего дома запечатлел злого коммунальщика.
Тем временем во дворах Одессы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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