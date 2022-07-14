FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9231 пост • 1330 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Дворник напал на мусорившую во дворе компанию

Дворник напал на мусорившую во дворе компанию

Автор:
14 июля 2022 11:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   видео   дворник   конфликт   люди   одесса   прикол   
203
1
1
В Одессе дворник с помощью метлы решил приучить к чистоте подвыпившую компанию. Причина в том, что молодые люди намусорили после его уборки. Житель ближайшего дома запечатлел злого коммунальщика.
Тем временем во дворах Одессы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Украина   видео   дворник   конфликт   люди   одесса   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Hunson Abadeer 7 минут назад
всё правильно, воспитал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

742850



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эти дизайнеры - чертовы гении!
Эти дизайнеры - чертовы гении!
«Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как относится к уехавшим артистам и музыкантам
«Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как...
События на Украине 13- 14 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 13- 14 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Инновационная косметика на основе янтаря и наночастиц серебра. Новые разработки студентов в технопарке "Слава"⁠⁠
Инновационная косметика на основе янтаря и наночастиц серебра. Новые разработки...
Займись собой, сделай этот шаг
Займись собой, сделай этот шаг
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ладно, прощаю

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#подборка#автомобили#фотографии#Россия#Жизнь#дтп#Ynews
#интересно#животные#интересное#в мире#картинки#шоу бизнес#красота#природа#авто аварии#фотографии из соцсетей
#Юмор#факты#люди#позитив#СССР#автомир#истории#аварии#удивительно#дети
Нормальный водитель собаку в машине не оставит? Нормальный водитель собаку в машине не оставит? Парню приходится ежедневно отбивать свой автомобиль у птицы Парню приходится ежедневно отбивать свой автомобиль у птицы Искусство очарования: девушка пытается заигрывать по инструкции из интернета Искусство очарования: девушка пытается заигрывать по инструкции из интернета Одессит «залил перцем» приставшую к нему пьяную компанию Одессит «залил перцем» приставшую к нему пьяную компанию Эффектный взрыв пивного кега в уфимском дворе попал на видео Эффектный взрыв пивного кега в уфимском дворе попал на видео Пенсионер, который умеет удивить Пенсионер, который умеет удивить

На что жалуетесь?

Вернуться