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Отсканируй, если сможешь: американская пиццерия провела забавную акцию

Отсканируй, если сможешь: американская пиццерия провела забавную акцию

Автор:
08 декабря 2022 11:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Прикол   США   акция   видео   пицца   пиццерия   промоутер   
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Пиццерия в Атланте придумала необычный способ продвижения. Она провела необычную акцию, по которой любой желающий мог получить бесплатную пиццу. Нужно было всего лишь отсканировать QR-код. Однако был один нюанс.
Заветный QR-код находился на голове у промоутера и тот постоянно убегал. Поймать мужчину и отсканировать код оказалось не так уж и просто.

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Метки: Прикол   США   акция   видео   пицца   пиццерия   промоутер   
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8  комментариев
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18k
alexis 2 часа назад
Снять видео и отсканировать со стоп кадра, ещё и за пол цены продавать)))
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11k
Джон Уик Полчаса назад
А чё за ним бегать сделал видео потом нажал на паузу и отскринил код.
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22k
Inter Час назад
и есть же долбо.ебы,которые гоняются за ним..
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5k
ПЕТР 2 часа назад
Странно, что никто не догадался в него бульником метнуть.
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238
Van Freeman 2 часа назад
На куаркоде ссылка на их сайт https:// www glidepizza .com/freepizza. В общем нет бесплатной пиццы. Однако они предлагают пиццу бесплатно своим работникам во время работы.
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
"Однако был один нюанс"(с)
По вопросам нюансов это к Василию Ивановичу надо обращаться.
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