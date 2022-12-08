Отсканируй, если сможешь: американская пиццерия провела забавную акцию

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Пиццерия в Атланте придумала необычный способ продвижения. Она провела необычную акцию, по которой любой желающий мог получить бесплатную пиццу. Нужно было всего лишь отсканировать QR-код. Однако был один нюанс.
Заветный QR-код находился на голове у промоутера и тот постоянно убегал. Поймать мужчину и отсканировать код оказалось не так уж и просто.
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По вопросам нюансов это к Василию Ивановичу надо обращаться.