Отсканируй, если сможешь: американская пиццерия провела забавную акцию

Пиццерия в Атланте придумала необычный способ продвижения. Она провела необычную акцию, по которой любой желающий мог получить бесплатную пиццу. Нужно было всего лишь отсканировать QR-код. Однако был один нюанс.

0

Заветный QR-код находился на голове у промоутера и тот постоянно убегал. Поймать мужчину и отсканировать код оказалось не так уж и просто.