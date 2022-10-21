В США медвежата не поделили миску с кошачьим кормом

В городе Кетчикан (штат Аляска, США) семейство медведей наведалось к дому местной семьи. Три медвежонка и медведица перелезли через калитку и решили полакомиться кошачьим кормом. Однако совместная трапеза не прошла гладко и закончилась потасовкой.

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Двое медвежат подрались из-за корма. Услышав крики хозяйки дома, медвежье семейство предпочло удалиться.