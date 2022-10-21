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В США медвежата не поделили миску с кошачьим кормом

В США медвежата не поделили миску с кошачьим кормом

Автор:
21 октября 2022 09:29
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   США   видео   животные   корм   кошачий корм   медведи   медвежата   
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В городе Кетчикан (штат Аляска, США) семейство медведей наведалось к дому местной семьи. Три медвежонка и медведица перелезли через калитку и решили полакомиться кошачьим кормом. Однако совместная трапеза не прошла гладко и закончилась потасовкой.
Двое медвежат подрались из-за корма. Услышав крики хозяйки дома, медвежье семейство предпочло удалиться.

Источник:

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Метки: Прикол   США   видео   животные   корм   кошачий корм   медведи   медвежата   
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2  комментария
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987
Gadova 59 минут назад
Могли бы и побольше чашки поставить.
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3k
lekha-fil 5 минут назад
А всё говорят, что в России медведи по улицам ходят... .
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