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Сообщество Жизнь в США 905 постов • 248 подписчиков подписаться
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Два поджигателя усвоили болезненный урок

Два поджигателя усвоили болезненный урок

Автор:
11 января 2023 09:39
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Поджог   Прикол   США   видео   идиоты   инцидент   поджигатели   поджигатель   
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В американском городе Бейкерсфилд (штат Калифорния) двое мужчин решили сжечь здание центра помощи мигрантам. Однако всё пошло не по плану.
Один из злоумышленников случайно поджёг себя. После этого пламя перекинулось и на её подельника. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

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Метки: Поджог   Прикол   США   видео   идиоты   инцидент   поджигатели   поджигатель   
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13  комментариев
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17k
Алексей 45 минут назад
Биба и Боба - два долб@еба
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Shtoppi Минуту назад
Естественный отбор в действии.
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3k
pinbalist 3 минуты назад
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2k
Владимир 3 минуты назад
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242
Arts Sitnikov 9 минут назад
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28
RobotTerminator2 16 минут назад
Вот, борятся с мигрантами. Хренова правда как то, но всё же.
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4k
brotherirk Полчаса назад
гори гори ясно!
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2k
Feathery Полчаса назад
Медиум рар
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42
Иван Сусанин Полчаса назад
да это же ониии....биба и бобаа)
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МихА Полчаса назад
Особая каста дебилов-самосожженцев.... и они же всегда на АЗС подсвечивают зажигалкой
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Frank Borman Полчаса назад
Заставь дебила сжачь центр помощи мигрантам - он и жопу себе сожгет.
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5k
Котэ 36 минут назад
мигранты всех достали
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24k
Serg2001 45 минут назад
Напомнило... ))
Ссылка www.youtube.com
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