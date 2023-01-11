Два поджигателя усвоили болезненный урок

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В американском городе Бейкерсфилд (штат Калифорния) двое мужчин решили сжечь здание центра помощи мигрантам. Однако всё пошло не по плану.
Один из злоумышленников случайно поджёг себя. После этого пламя перекинулось и на её подельника. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
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Метки: Поджог Прикол США видео идиоты инцидент поджигатели поджигатель
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