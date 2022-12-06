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Дегенерат чью национальность нельзя упоминать, обматерил весь автобус за замечание

Дегенерат чью национальность нельзя упоминать, обматерил весь автобус за замечание

Автор:
06 декабря 2022 15:58
Метки: бородатый   владивосток   водитель   женщину   обматерил   чурка   

Пожилая женщина, которая по возрасту годится в матери водителю с гор, сделала ему замечание, потому что то разговаривал по телефону во время движения. На что получила порцию трехэтажного мата, в рамках всем известных древних и красивых традиций уважения старших.

Rus77
Обострённое чувство справедливости.
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«Недовольны, езжайте на такси, шлюхи ёб*ные, бл*ть. Пошли все нах*у!»
Интересно у себя в родном городе/селе долго бы эта свинья управляла транспортным средством после таких слов в адрес пожилой женщины!

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Метки: бородатый   владивосток   водитель   женщину   обматерил   чурка   
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35  комментариев
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2k
Денис Ануфриев 5 часов назад
снова безнациональные вешалки для бороды
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14k
Majul 2 часа назад
Ждем через пару дней сопливых, слезных: "шайтан попутал, мамой клянусь. виноват, старейшины мне все объяснили"
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18k
сергей костюнин 3 часа назад
Приморье , какой город ?
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18k
сергей костюнин 3 часа назад
Укуренная обезьяна ... сука меня трясёт , надеюсь его [мат] !
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11k
Ivan 3 часа назад
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1k
Виктор Глущенко 3 часа назад
На конечную на змеинку с ним доехать и там его прикопать . Группу поддержки сидящую справа от него то же . Владивосток .
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8k
Борис Карабанов 4 часа назад
Стоп. Если, как говорят комментаторы, у него на родине (в ауле, с ослами) такое поведение, особенно по отношению к пожилым, не в традиции, не в чести, а уважение к старикам впитано с молоком матери, то откуда же ЭТО? Может быть, это чей-то дурной пример, дурное влияние? Ну, нет, у нас же, у аборигенов, такого поведения не бывает и быть не может. Откуда? Или, типа, у них это на самом-то деле всё в крови, рады бы облаять, а то и ударить, всякого встречного-поперечного старика, и просто так беспрерывно лаяться вместо нормальной речи, но за это на родине сразу кинжал в бок, а здесь, дескать, можно? Откуда же? Прямо ума не приложу.
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8k
МихА 4 часа назад
Ослоё*би-на тупая... макака сука с пальмы слезла и в маршрутку устроилась, быдло неотёсанное.
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572
Миха 4 часа назад
вот мразь!
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554
Uganda 4 часа назад
О, водитель далеко пойдет, сначала по статье, потом к себе в горы
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14k
dimitr 4 часа назад
И, как назло, ни одного мужчины в салоне, одни пассажиры.
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6k
Дмитрий 4 часа назад
Всэ вот ву это правАкаторы. Отвечаю вася! Килянусь мамой! Сам мОрально вуася пострадал! ...... Запись извинений уже в сети интересно? И поди уволен уже?
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6k
rutt 4 часа назад
Вай какой чмошный ослолюб, хуже шакала. Ну ничего, засекаем время до- простите, извините, очень устал.
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50k
dima423 4 часа назад
херасе ослоеп оборзел...надеюсь он уже там не работает
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1k
Fiverknot 4 часа назад
А ведь у него там на родине за такое кровью отвечают.
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32k
Fat Lynx 4 часа назад
Ишак обычный, горный.
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2k
александр 4 часа назад
Ждем видео с извинениями
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