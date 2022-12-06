Дегенерат чью национальность нельзя упоминать, обматерил весь автобус за замечание

Пожилая женщина, которая по возрасту годится в матери водителю с гор, сделала ему замечание, потому что то разговаривал по телефону во время движения. На что получила порцию трехэтажного мата, в рамках всем известных древних и красивых традиций уважения старших.
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Ничего вы не должны, но и возмущаться его поведением - тоже.
И уволили, да.
А волчьего билета не будет, пристроят зверька, всё равно работать некому, нет у нас рабочих))
Достойные и порядочные 40 лет назад все были, а сейчас.... И не от национальности это зависит, а только от безнаказанности.