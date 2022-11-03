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Водитель туристического автомобиля пытается скрыться от разъяренного слона

Водитель туристического автомобиля пытается скрыться от разъяренного слона

Автор:
03 ноября 2022 08:59
Сообщество : Животные
Метки: Индия   в мире   видео   водитель   заповедник   повезло   слон   турист   
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В индийском заповеднике и сафари-парке "Кабини" работник туристической фирмы чудом уберёг пассажиров своего автомобиля от агрессивного слона. Сдавая задним ходом, мужчина смог оторваться от преследующего транспортное средство животного.
Один из пассажиров запечатлел погоню слона за туристическим автомобилем.

Источник:

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Метки: Индия   в мире   видео   водитель   заповедник   повезло   слон   турист   
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1  комментарий
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Бритва 2 часа назад
да, без корабельного гудка там ездить нельзя.
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Alex Chebrikov

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