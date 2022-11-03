Водитель туристического автомобиля пытается скрыться от разъяренного слона

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В индийском заповеднике и сафари-парке "Кабини" работник туристической фирмы чудом уберёг пассажиров своего автомобиля от агрессивного слона. Сдавая задним ходом, мужчина смог оторваться от преследующего транспортное средство животного.
Один из пассажиров запечатлел погоню слона за туристическим автомобилем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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