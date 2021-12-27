«Давай - выходи. Или на… отсюда!» Таксист в Новомосковске выкинул из машины обдолбанных пассажирок

Он на месте разобрался с ситуацией - одну из «дам» прямо за ноги вытащил из авто.
Такси - та еще работенка. Особенно когда приходится иметь дело с угашенными персонажами.
Дело было в Новомосковске: две девушки, предположительно под веществами, вызвали машину и куда-то там собирались ехать. Но водителю не понравилось их неадекватное поведение - слишком дерзкое и агрессивное.
Сначала он вежливо сказал, что вызов аннулирован и предложил им выйти. Потом настоятельно попросил. Без результата - в ответ те только хихикали и что-то лопотали заплетающимися языками. Но мужику надо отдать должное за выдержку, он долго держался.
Еще и стал объяснять, что они в его частной машине, стоит она больше миллиона рублей. И он не хочет, чтобы какие-то обрыганы испортили его имущество.
Когда понял, что уговоры не действуют: провел спецоперацию по извлечению - взял за ноги и выкинул на мороз. Все зафиксировано на видео, девушки сами вели съемку)
Ну разве водитель не прав?
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"моя личная машина" - ну когда ты зарегестрирован и приехал на вызов, это машина - такси.
"пьяные девушки", что-то там с глазами. и в чем проблема? ну посидели, отдохнули, поехали по домам. я думаю приезжая вечером к клубешнику ни один таксист не ждет, что клиенты будут трезвыми.
а вот вытащить за ноги человека - ну она там по-любому минимум ударилась сильно. а могла и затылком приложиться. ничего, что оправдывало бы такое - мы тут не видим.
пьяные - ? ну так они не воспитатели в детском саду. с кафешки или клубешника, посидели, вызвали такси по домам - какие тут вопросы?
а вот таксер, вытаскивая ее за ноги на улицу - она могла легко затылком приложиться. как минимум там ударилась о землю или машину. поэтому, таксер тут ооочень офигевший.