FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 153 поста • 40 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Таксисты 
«Давай - выходи. Или на… отсюда!» Таксист в Новомосковске выкинул из машины обдолбанных пассажирок

«Давай - выходи. Или на… отсюда!» Таксист в Новомосковске выкинул из машины обдолбанных пассажирок (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 09:51
Сообщество : Таксисты
Метки: Новомосковск   водитель   девушки   машина   пассажирка   такси   
2076
1
1

Он на месте разобрался с ситуацией - одну из «дам» прямо за ноги вытащил из авто.

Такси - та еще работенка. Особенно когда приходится иметь дело с угашенными персонажами.

Дело было в Новомосковске: две девушки, предположительно под веществами, вызвали машину и куда-то там собирались ехать. Но водителю не понравилось их неадекватное поведение - слишком дерзкое и агрессивное.

Сначала он вежливо сказал, что вызов аннулирован и предложил им выйти. Потом настоятельно попросил. Без результата - в ответ те только хихикали и что-то лопотали заплетающимися языками. Но мужику надо отдать должное за выдержку, он долго держался.

Еще и стал объяснять, что они в его частной машине, стоит она больше миллиона рублей. И он не хочет, чтобы какие-то обрыганы испортили его имущество.

Когда понял, что уговоры не действуют: провел спецоперацию по извлечению - взял за ноги и выкинул на мороз. Все зафиксировано на видео, девушки сами вели съемку)

Ну разве водитель не прав?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Новомосковск   водитель   девушки   машина   пассажирка   такси   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
sniper72 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Женя Женя78 4 минуты назад
справочку от врача случайно не надо предъявлять перед посадкой в такси?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Semen 9 минут назад
Парня выкинул, дуру в лес...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown 14 минут назад
Закон в этом случае не на его стороне, думай, потом делай, если барышни захотят, у мужичка будут проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Jorr Полчаса назад
Его тачка, его риски. Если он отказался от оплаты, то повод явно был серьёзный. С учётом того, что видос снимался девахами и на него не попало начало конфликта, нетрудно предположить что это самое начало было эпичным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Никита Сергеевич Полчаса назад
Довёз бы их до ближайшего отделения и там бы разбирались. А так, по минутному видео, не разберешь, кто прав, а кто виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar Полчаса назад
Херой пля, а если бы там были не две девушки а пара парней без национальности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
936
Алексей 46 минут назад
я на видео вижу обнаглевшего вкрай таксиста.
"моя личная машина" - ну когда ты зарегестрирован и приехал на вызов, это машина - такси.
"пьяные девушки", что-то там с глазами. и в чем проблема? ну посидели, отдохнули, поехали по домам. я думаю приезжая вечером к клубешнику ни один таксист не ждет, что клиенты будут трезвыми.

а вот вытащить за ноги человека - ну она там по-любому минимум ударилась сильно. а могла и затылком приложиться. ничего, что оправдывало бы такое - мы тут не видим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154
Сигизмунд Лазаревич 48 минут назад
В целом прав конечно, но с хрена логан стоит миллион? Его же обычно на сдачу давали при покупке машины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Константин 56 минут назад
В конце девушка вроде все внятно говорит. Мы не видели начало конфликта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
365
Andrey Час назад
как обычно - видео без начала ! поэтому осуждать кого то нет смысла !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 Час назад
Какой ранимый таксист. Он думал всю жизнь возить мадам в горжетках из библиотеки в театр? Что то я "слишком дерзкого и агрессивного поведения" со стороны баб не видел. Да, язык заплетался и что с того?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Viktor Час назад
Все правильно сделал . Но вот это вот гавн.... Рено стоит больше миллиона ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Никита Казанцев Час назад
Все праильна С быдлом никак иначе !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Herr Mannelig Час назад
Началв конфликта нет видно но я не думаю, что он бы приехал по вызову с умыслом подёргать баб за ноги, значит бабы его всё таки вывели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как пользователи “Фишек” Новый год спасали В Тайване установили игровые автоматы «Хватайки» с полуголыми девушками внутри В Тайване установили игровые автоматы «Хватайки» с полуголыми девушками внутри Футбольный фристайл от хрупкой девушки Футбольный фристайл от хрупкой девушки Чем круче тачка, тем меньше... Чем круче тачка, тем меньше... Такси вызывали? За рулём медвежонок Такси вызывали? За рулём медвежонок Подравшиеся возле бассейна игуаны вызвали переполох среди отдыхающих Подравшиеся возле бассейна игуаны вызвали переполох среди отдыхающих
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43448



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"
3
345
Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"
Солдаты во время войны отказывались надевать эту обувь
3
133
Солдаты во время войны отказывались надевать эту обувь
Набирающие популярность в сообществах
Что дала вода Фриде Кало?
1
7
Что дала вода Фриде Кало?
Приведи друга на работу на ВАЗ и получи 10 тысяч рублей
0
43
Приведи друга на работу на ВАЗ и получи 10 тысяч рублей
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
1

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#СССР#фотографии#животные#Россия#новый год#истории#приколы#Разное
#Юмор#история#факты#Ynews#позитив#рождество#познавательно#кино#сарказм#забавно
#интересно#картинки#в мире#страна#подборка#прикольные#красота#комментарии#смешные#коты

На что жалуетесь?

Вернуться