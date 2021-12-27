«Давай - выходи. Или на… отсюда!» Таксист в Новомосковске выкинул из машины обдолбанных пассажирок

Такси - та еще работенка. Особенно когда приходится иметь дело с угашенными персонажами.

Дело было в Новомосковске: две девушки, предположительно под веществами, вызвали машину и куда-то там собирались ехать. Но водителю не понравилось их неадекватное поведение - слишком дерзкое и агрессивное.

Сначала он вежливо сказал, что вызов аннулирован и предложил им выйти. Потом настоятельно попросил. Без результата - в ответ те только хихикали и что-то лопотали заплетающимися языками. Но мужику надо отдать должное за выдержку, он долго держался.

Еще и стал объяснять, что они в его частной машине, стоит она больше миллиона рублей. И он не хочет, чтобы какие-то обрыганы испортили его имущество.

Когда понял, что уговоры не действуют: провел спецоперацию по извлечению - взял за ноги и выкинул на мороз. Все зафиксировано на видео, девушки сами вели съемку)

Ну разве водитель не прав?