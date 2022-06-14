Водитель, рискуя жизнью, отогнал загоревшийся бензовоз

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Житель пакистанского города Кветта увидел загоревшийся бензовос возле заправки и бросился в кабину транспортного средства, чтобы отогнать его от зданий и людей. Очевидец запечатлел самоотверженный поступок водителя.
Мужчина отогнал бензовоз на подальше от густонаселенного района города и выбежал из кабины. Прибывшие на место пожарные бригады потушили грузовик.
В результате инцидента пострадал один из работников заправки. Он с ожогами был доставлен в больницу.
В результате инцидента пострадал один из работников заправки. Он с ожогами был доставлен в больницу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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