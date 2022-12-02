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Выдающийся борец Александр Карелин показал детям, как ходить на плечах⁠⁠

Выдающийся борец Александр Карелин показал детям, как ходить на плечах⁠⁠

Автор:
02 декабря 2022 09:22
Сообщество : Спорт
Метки: Плечи   Спорт   александр карелин   видео   интересно   люди   навык   спортсмен   
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Заслуженный мастер спорта СССР и Российской Федерации, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин показывает юным спортсменам, как можно ходить на своих плечах⁠⁠.
Особенно этот навык пригодится, когда на собеседовании спросят об особых талантах.

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Метки: Плечи   Спорт   александр карелин   видео   интересно   люди   навык   спортсмен   
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7  комментариев
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Борис Карабанов Час назад
Ай, молодца! А ещё говорят, что депутаты ни на что не способны! Талантище! Депутатище!
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