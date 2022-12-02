Выдающийся борец Александр Карелин показал детям, как ходить на плечах⁠⁠

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Заслуженный мастер спорта СССР и Российской Федерации, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин показывает юным спортсменам, как можно ходить на своих плечах.
Особенно этот навык пригодится, когда на собеседовании спросят об особых талантах.
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