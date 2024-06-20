24 уровня отжиманий

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Парень продемонстрировал более 20 уровней отжиманий. Какие из представленных отжиманий умеете делать вы?
Отжимания, которые под силу далеко не каждому человеку.
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