FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3669 постов • 452 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
24 уровня отжиманий

24 уровня отжиманий

Автор:
20 июня 2024 08:05
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   интересно   люди   навык   отжимания   
1272
1
1

Парень продемонстрировал более 20 уровней отжиманий. Какие из представленных отжиманий умеете делать вы?

Отжимания, которые под силу далеко не каждому человеку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Спорт   интересно   люди   навык   отжимания   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
lobster 58 минут назад
Устал, пока смотрел этот видос. До 10 уровня меня хватило, потом начал уставать. Но осилил до конца, ибо - характер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
DuckTales Полчаса назад
Я на первом уровне сломаюсь на пятом разе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Константин Котов Полчаса назад
Мощно, конечно. Первые 4 уровня еще осилю, а дальше...как говорится в одном известном ролике "на этом мои полномочия всё".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89
Евгений 53 минуты назад
это человек вообще?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MrAnderson 55 минут назад
Охренеть он монстр
, пойду посмотрю на турник ,который забросил 2 года на зад =(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
443
ГТА Форевер Час назад
Нормально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3752 поста (3715 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

738420



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею
Владимир Путин прибыл с визитом в Северную Корею
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
Набирающие популярность в сообществах
«Луна» (2023): снимите корейца с Луны
«Луна» (2023): снимите корейца с Луны
Жуки завоевали Землю, развив собственную биохимическую лабораторию
Жуки завоевали Землю, развив собственную биохимическую лабораторию
17 миллионов рублей и путевка в финал
17 миллионов рублей и путевка в финал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#кошка#забавно#конфликт#Китай#собака#улыбнуло#сарказм
#животные#интересно#Юмор#интересное#кино#фильм#машина#сизо#Пёс#СССР
#в мире#история#кот#Ynews#позитив#повезло#полиция#новости#маразм#задержание
17 миллионов рублей и путевка в финал 17 миллионов рублей и путевка в финал "Порхай, как бабочка, ползи, как крокодил": куда ползут пенсионеры Китая "Порхай, как бабочка, ползи, как крокодил": куда ползут пенсионеры Китая Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии Бокка — одна из самых старинных и необычных профессий в Японии Как живут сумоисты? Есть ли у них жены и девушки? Как живут сумоисты? Есть ли у них жены и девушки? Женщине вернули потерянный 40 лет назад бумажник с документами Женщине вернули потерянный 40 лет назад бумажник с документами В Перми девочка побила мировой рекорд по отжиманиям среди женщин В Перми девочка побила мировой рекорд по отжиманиям среди женщин

На что жалуетесь?

Вернуться