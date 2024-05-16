Атлет проходит полосу препятствий

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Спортсмен мастерски преодолевает своеобразную полосу препятствий в тренажерном зале. Смогли бы повторить эти упражнения?
Полоса препятствий, которую сможет пройти далеко не каждый.
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