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Атлет проходит полосу препятствий

Атлет проходит полосу препятствий

Автор:
16 мая 2024 09:50
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   люди   полоса препятствий   спортсмен   тренажерный зал   
860
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Спортсмен мастерски преодолевает своеобразную полосу препятствий в тренажерном зале. Смогли бы повторить эти упражнения?

Полоса препятствий, которую сможет пройти далеко не каждый.

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Метки: Видео   Спорт   люди   полоса препятствий   спортсмен   тренажерный зал   
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6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Машина
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10k
Alex 10 минут назад
Ну если не ходить каждый день на работу, а заниматься этой херней, то почти любой сможет наверно
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46k
Цыц тут у меня 54 минуты назад
Кабан!
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3676 постов (3585 в горячем)

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