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Спортсмены веселятся

Спортсмены веселятся

Автор:
16 мая 2024 11:41
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   люди   развлечения   спортсмен   тренировка   
1760
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Мужчины решили немного подурачиться в перерыве тренировки. Они сняли забавное видео, которое повеселило сперва их знакомых, а потом и пользователей сети.

Хороший трюк.

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Метки: Видео   Спорт   люди   развлечения   спортсмен   тренировка   
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2  комментария
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1k
Kra Полчаса назад
дада, финал предсказуем, но трудно реализуем
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7k
Максим 3 минуты назад
А чего у них там вывеска или флаг сзади боком висит?... аа, понятно.
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Себастьян Перейра
  • 3214 постов (3101 в горячем)

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