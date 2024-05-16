Спортсмены веселятся

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Мужчины решили немного подурачиться в перерыве тренировки. Они сняли забавное видео, которое повеселило сперва их знакомых, а потом и пользователей сети.
Хороший трюк.
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Метки: Видео Спорт люди развлечения спортсмен тренировка
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