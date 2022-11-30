Возле украинского посольства в Мадриде случился взрыв

UPD: несмотря на полицейское оцепление и нагнетание ситуации испанскими СМИ - ничего катастрофического не случилось. Взрывное устройство было малой мощности, сотрудник получил небольшие травмы рук. В больницу он отправился сам. А госпитализация необходима, чтобы удостовериться, что у него нет повреждений глаз и слухового аппарата.