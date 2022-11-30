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Возле украинского посольства в Мадриде случился взрыв

Возле украинского посольства в Мадриде случился взрыв

Автор:
30 ноября 2022 16:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   Украина   бомба   взрыв   конверт   мадрид   полиция   посольство   саперы   сотрудник   
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Пострадал один сотрудник, он госпитализирован.

В Мадриде случился взрыв у украинского консульства. По данным испанских СМИ, ранения получил сотрудник посольства - он открыл конверт, в котором находилось взрывное устройство.

Сейчас он госпитализирован, а на месте происшествия работают сапёры и полицейские.

UPD: несмотря на полицейское оцепление и нагнетание ситуации испанскими СМИ - ничего катастрофического не случилось. Взрывное устройство было малой мощности, сотрудник получил небольшие травмы рук. В больницу он отправился сам. А госпитализация необходима, чтобы удостовериться, что у него нет повреждений глаз и слухового аппарата.

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Метки: Испания   Украина   бомба   взрыв   конверт   мадрид   полиция   посольство   саперы   сотрудник   
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7  комментариев
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СуньВЧуньХань или просто Волк Полчаса назад
Да точно, лично сам В.В. Путин это сделал. вот точно! кому же еще!
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1k
Андрей Кузнецов Полминуты назад
Вот этот сарай почти с соломенной крышей за глухим забором - на видео - это здание посольства Украины?... в Мадриде ?... а можно по всей европе посмотреть ? )))
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66k
Вит Z 6 минут назад
Ранение лёгкое,а к консульству уже цветы принесли......Что то испанцы знают...))))
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1k
Александр Потёмкин 19 минут назад
При всём уважении к разным иностранным языкам, последний ролик прозвучал как "бамбарбия-киргуду"
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38k
Александр 21 минуту назад
Интересно, кому взрывать этот свинарник понадобилось, кроме самих свиней? Они готовы даже атомную станцию подорвать под своим боком, лишь бы у соседа корова сдохла...
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5k
Котэ Полчаса назад
это не мы, мы это... шпилили...
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9k
Shtoppi 43 минуты назад
Провокация? Наверное снова во всем русских обвинят, как это уже в гейропе принято.
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August

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