Ковид-диссидентку арестовали во время акции протеста в Мадриде

Чтобы заставить эту женщину сесть в машину, понадобилось шестеро полицейских. Ее пытались усадить, ее пытались занести туда плашмя, даже пару раз приложили голову об автомобиль - но безрезультатно. В течение нескольких минут продолжалось это противостояние, и все это время женщина продолжала выкрикивать лозунги, а ей вторила собравшаяся вокруг толпа. Люди снимали происходящее на телефоны и скандировали "Либертад!" ("Свобода!").



По сообщениям очевидцев, женщину арестовали после того, как она отказалась надеть маску.