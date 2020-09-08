Ковид-диссидентку арестовали во время акции протеста в Мадриде

Согласно печальной статистике, Испания занимает четвертое место по количеству смертей от коронавируса в Европе. Однако ограничительные меры порядком утомили граждан, и они начали выходить на уличные акции протеста. В Сети появилось видео с одной из таких акций: на нем полицейские пытаются упаковать в свой автомобиль участницу протеста, а она оказывает отчаянное сопротивление. На чьей стороне ваши симпатии?
Чтобы заставить эту женщину сесть в машину, понадобилось шестеро полицейских. Ее пытались усадить, ее пытались занести туда плашмя, даже пару раз приложили голову об автомобиль - но безрезультатно. В течение нескольких минут продолжалось это противостояние, и все это время женщина продолжала выкрикивать лозунги, а ей вторила собравшаяся вокруг толпа. Люди снимали происходящее на телефоны и скандировали "Либертад!" ("Свобода!").
По сообщениям очевидцев, женщину арестовали после того, как она отказалась надеть маску.
По сообщениям очевидцев, женщину арестовали после того, как она отказалась надеть маску.
Она боролась отчаянно...
Пока неясно, будет ли проводиться открытое расследование этого инцидента.
На протестный марш в субботу 5 сентября собралось около 500 "отрицателей ковида". Акция была организована через социальные сети и не согласована с властями.
На протестный марш в субботу 5 сентября собралось около 500 "отрицателей ковида". Акция была организована через социальные сети и не согласована с властями.
Полиция утверждает, что среди собравшихся удалось идентифицировать 110 человек без масок. В результате протеста было задержано 13 человек. Им грозит штраф в размере 300-600 евро.
Напомним, Испания занимает второе место по количеству случаев заболевания коронавирусом в Европе (498 989 случаев) и четвертое место по количеству смертей (29 418 летальных исходов).
Напомним, Испания занимает второе место по количеству случаев заболевания коронавирусом в Европе (498 989 случаев) и четвертое место по количеству смертей (29 418 летальных исходов).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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