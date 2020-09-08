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Ковид-диссидентку арестовали во время акции протеста в Мадриде

Ковид-диссидентку арестовали во время акции протеста в Мадриде (3 фото)

Автор:
08 сентября 2020 14:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: задержание   защитная маска   испания   ковидодиссидент   коронавирус   мадрид   полиция   протест   
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Согласно печальной статистике, Испания занимает четвертое место по количеству смертей от коронавируса в Европе. Однако ограничительные меры порядком утомили граждан, и они начали выходить на уличные акции протеста. В Сети появилось видео с одной из таких акций: на нем полицейские пытаются упаковать в свой автомобиль участницу протеста, а она оказывает отчаянное сопротивление. На чьей стороне ваши симпатии?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: задержание   защитная маска   испания   ковидодиссидент   коронавирус   мадрид   полиция   протест   
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5  комментариев
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Напомним, Испания занимает второе место в борьбе за транши от евросоюза. Чем хуже нарисуешь обстановку ,чем цифры по заболеваемости и смертности будут больше - тем больше дадут денег. Вот и весь сказ.
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118k
Игорь 2 часа назад
Когда эпидемиологов спрашиваю, что они думают, то те обычно отвечают, что политикой не интересуются. Была бы это эпидемия, с ней бы боролись совсем по другому.
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2k
Борис Карабанов Игорь 2 часа назад
Анекдот этот давно уже на анекдот.ру был. Ну, блин, Вы хотя бы, посвятите нас, в конце-то концов, в истоках и конечных целях этого мирового политического заговора. Раскройте нам имена его авторов. Раньше как-то увязывали "лже-пандемию" и "фейковый вирус" с голосованием по Конституцией. Голосование прошло, а "страшилки СМИ" не утихают и "фейковый вирус" не уходит. Более того, добавилась ещё "бесполезная и даже вредная вакцина".
"Не мучьте дитю", расскажите всю правду фишкянскому сообществу! Просим!
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3k
AlekseiTFS Борис Карабанов 2 часа назад
упс
упс
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118k
Игорь Борис Карабанов 2 часа назад
Вы собираетесь серьёзно обсуждать анек? Когда сами говорите что это анекдот. И ловите ещё один анекдот:
- Сёма, как думаешь когда разрешать ходить без масок.
- Абрам, ты делаешь мне смешно. Серьёзные люди вложились в их производство. И вот пока они не отобьют деньги и не получать своё, ты, таки и будешь ходить в наморднике.
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