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Девушка лишний раз убедилась, что не стоит торопиться с выводами

Девушка лишний раз убедилась, что не стоит торопиться с выводами

Автор:
16 июня 2022 12:41
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Курьезы   Юмор   видео   люди   неловкая ситуация   прикол   учительница   
3225
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Героиня ролика поведала историю о том, как она оказалась в довольно неловкой ситуации. Всё потому, не стоит торопиться с выводами.

Теперь придётся как-то выкручиваться

Главное, на родительских собраниях при сборе денег так не делать.

Источник:

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Метки: Девушка   Курьезы   Юмор   видео   люди   неловкая ситуация   прикол   учительница   
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25  комментариев
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965
Злодей Час назад
Папа,который бибикнул какой то красивой тётке и не подумал о том.что это его ребёнка училка, пока ребёнок не сказал ))
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34k
Опаньки 5 минут назад
А я понял, они ее поприветствовали узнав ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ахахахаах, реально ситуация СТЫДНО И ТОЧКА
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5k
Miraton 8 минут назад
Реагировать факом на сигнал машины?
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1k
Роман Ронд 11 минут назад
Ненуачо? Приличные люди не сигналят на переходе ни при каких условиях, так что, все правильно сделала!
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5k
Сергей Поляков 19 минут назад
Не ловко у нее вышло...

Зато как ловко вошло!!!
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765
Никита Помянтовский Полчаса назад
Ну лично я не люблю, когда сигналят, для привлечения внимания, если это не для предотвращения опасной ситуации на дороге. Так что она всё правильно сделала.
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4k
Нескучный сад Полчаса назад
Дело не в том, в какой момент и что ты поняла. Дело в том, что ты тебя проблемы с воспитанием. И такие ситуации будут повторяться опять и опять. Но каждый раз ты будешь думать, что это просто ты не сообразила, не заметила... А истинная причина, скорее всего, так и не будет тобой понята. Учительница...
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560
Тупняк Полчаса назад
Ну и нех бибикать. 1 без повода нельзя. 2 бибикать человеку = посвистеть подзывая.
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24k
Ego sum qui sum 38 минут назад
скоро посты будут состоять из пары символов
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18k
Александр 47 минут назад
С колечком крупного рогатого скота в носу, факи показывать, да я в общем то не удивлен. Хорошо хоть на капот не забралась и не насрала- всё таки честь учительского мундира не позволяет....
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14k
эмосурикат прямоползающий 49 минут назад
тема сисек не раскрыта
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4k
Умница-красавица 49 минут назад
Человек он как котел, тронь его, чем он наполнен - то и выплеснется..
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9k
GRuslan 51 минуту назад
Фиаско не полное, надо было фак показывать с криком "в жопу себе посигналь пи.добл.дская [мат].бина"
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2k
Старичок 55 минут назад
как её еще не уволили за соплесборник в носу?
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38k
jonnyD Час назад
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1k
Мурчелло Час назад
Думал че то про сиськи будет.А оно вот оно как.
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3
Твоя совесть 2 часа назад
Интересно, а зачем сигналить учительнице?
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755
Мой лучший друг 2 часа назад
Ну всё, не за фото в купальнике, так за жест вне рабочее время загнобят.
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1k
Шурман 2 часа назад
Ну теперь ищи новую работу :) я кроме шуток :) правда можно отмазаться что ее достали с приставаниями разные индивидуумы из кавказа :)
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