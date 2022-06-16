Девушка лишний раз убедилась, что не стоит торопиться с выводами

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Героиня ролика поведала историю о том, как она оказалась в довольно неловкой ситуации. Всё потому, не стоит торопиться с выводами.
Теперь придётся как-то выкручиваться
Главное, на родительских собраниях при сборе денег так не делать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ахахахаах, реально ситуация СТЫДНО И ТОЧКА
Зато как ловко вошло!!!