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Шлёпанец мужчины застрял на лодыжке

Шлёпанец мужчины застрял на лодыжке

Автор:
16 мая 2024 07:25
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Китай   Курьезы   Прикол   люди   шлепанцы   
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В Китае участник уличной водной битвы попал в курьезную ситуацию. В пылу сражения его шлёпанец внезапно застрял на лодыжке.

Житель провинции Юньнань (Китай) принял участие в уличной «водной битве» и слишком сильно увлёкся, что привело к курьёзным последствиям.

Мужчина бежал по улице с водным ружьём, когда неожиданно пострадал от коварства собственного шлёпанца — обувь проскользнула вверх по ноге и застряла на лодыжке. Началась спасательная операция, во время которой никто не знал, выражать ли сочувствие в связи со случившимся или смеяться над неожиданным происшествием.

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Метки: Видео   Китай   Курьезы   Прикол   люди   шлепанцы   
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3  комментария
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9k
Rihovich Час назад
Очень серьёзная ситуация. Ногу не сохранить.
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5k
Serj81 Час назад
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20k
banzai7 Час назад
Так и не сняли?
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3963 поста (3956 в горячем)

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