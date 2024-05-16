Шлёпанец мужчины застрял на лодыжке

В Китае участник уличной водной битвы попал в курьезную ситуацию. В пылу сражения его шлёпанец внезапно застрял на лодыжке.
Житель провинции Юньнань (Китай) принял участие в уличной «водной битве» и слишком сильно увлёкся, что привело к курьёзным последствиям.
Мужчина бежал по улице с водным ружьём, когда неожиданно пострадал от коварства собственного шлёпанца — обувь проскользнула вверх по ноге и застряла на лодыжке. Началась спасательная операция, во время которой никто не знал, выражать ли сочувствие в связи со случившимся или смеяться над неожиданным происшествием.
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