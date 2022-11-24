Глава Республики Коми рассказал, как шесть раз увернулся от HIMARS в Кременной

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что едва не погиб во время командировки в Донбасс. Уйба доставлял туда обмундирование и довольствие для солдат. Во время проезда Кременной по колонне открыли огонь их HIMARS, но они чудом увернулись. Аж шесть раз.
"Кременная - это другая история. Там идут активные бои. Мы вчера, пока перемещались, по нам шесть раз ударили хаймарсами", - заявил Уйба на встрече с семьями участников СВО 19 ноября.
По словам чиновника, в колонне было два автобуса с грузом и два джипа.
"И вот по нашей колонне шесть раз хаймарсами накладывали... били, потому что мы цель такая, нарядная", - добавил чиновник.
В разговоре с родственниками военнослужащих Уйба заявил, что лично проверил условия жизни бойцов и что всё жалобы — это ложь.
"Они не раздетые, не разутые, ни на какой земле холодной не спят. Своими глазами я посмотрел эти блиндажи. Понятно, что это передний край, никаких гостиниц там быть не может <...> стоит буржуйка, печь <...> они раздеваются на ночь и спят в нательном белье <...> Чтобы больше, пожалуйста, вы когда... Это провокация чистой воды".
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АНТИФИШКИ
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-Ну, вырываюсь я как-то раз в стан "белых" и отрубаю и всем ноги...
-Дедушка, а почему ноги, а не головы?
-А голов у них уже не было.
Он немедленно должен уехать на передовую и читать лекции по борьбе с HIMARS