Глава Республики Коми рассказал, как шесть раз увернулся от HIMARS в Кременной

В разговоре с родственниками военнослужащих Уйба заявил, что лично проверил условия жизни бойцов и что всё жалобы — это ложь.

"Они не раздетые, не разутые, ни на какой земле холодной не спят. Своими глазами я посмотрел эти блиндажи. Понятно, что это передний край, никаких гостиниц там быть не может <...> стоит буржуйка, печь <...> они раздеваются на ночь и спят в нательном белье <...> Чтобы больше, пожалуйста, вы когда... Это провокация чистой воды".