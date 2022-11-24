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Глава Республики Коми рассказал, как шесть раз увернулся от HIMARS в Кременной

Глава Республики Коми рассказал, как шесть раз увернулся от HIMARS в Кременной

Автор:
24 ноября 2022 11:29
Сообщество : Жить в России
Метки: HIMARS   Коми   Кременной   видео   рассказ   сказка   фото   чудо   
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Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что едва не погиб во время командировки в Донбасс. Уйба доставлял туда обмундирование и довольствие для солдат. Во время проезда Кременной по колонне открыли огонь их HIMARS, но они чудом увернулись. Аж шесть раз.

"Кременная - это другая история. Там идут активные бои. Мы вчера, пока перемещались, по нам шесть раз ударили хаймарсами", - заявил Уйба на встрече с семьями участников СВО 19 ноября.

По словам чиновника, в колонне было два автобуса с грузом и два джипа.

"И вот по нашей колонне шесть раз хаймарсами накладывали... били, потому что мы цель такая, нарядная", - добавил чиновник.

В разговоре с родственниками военнослужащих Уйба заявил, что лично проверил условия жизни бойцов и что всё жалобы — это ложь.

"Они не раздетые, не разутые, ни на какой земле холодной не спят. Своими глазами я посмотрел эти блиндажи. Понятно, что это передний край, никаких гостиниц там быть не может <...> стоит буржуйка, печь <...> они раздеваются на ночь и спят в нательном белье <...> Чтобы больше, пожалуйста, вы когда... Это провокация чистой воды".


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: HIMARS   Коми   Кременной   видео   рассказ   сказка   фото   чудо   
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12  комментариев
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3k
SR 16 минут назад
А еще он пули зубами ловил и во врагов выплёвывал. Десятка три хохлов убил...
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9k
antonium Минуту назад
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2k
Lovels Travel Минуту назад
HIMARS не используют по движущимся объектам. Но справедливости ради, нужно отметить, что 20 ноября действительно был один прилет ракеты в Кременную.
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411
cdzpm 2 минуты назад
Живу в Донецке, о хаймерсах знаю и вижу не по телевизору!!!! Господин Уйба вообще представляет себе что это за система, как наводится, как работает?!!! И какие разрушения наносит?
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0
Nina109 10 минут назад
Так он и под дождем не промокает. Прискальзывает между каплями.
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886
Джонни 19 минут назад
Напомнило

Ссылка youtu.be
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11k
Олегbl4 22 минуты назад
-Дедушка, а расскажи о гражданской войне?
-Ну, вырываюсь я как-то раз в стан "белых" и отрубаю и всем ноги...
-Дедушка, а почему ноги, а не головы?
-А голов у них уже не было.
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
"Во время проезда Кременной по колонне открыли огонь их HIMARS, но они чудом увернулись. Аж шесть раз."

Он немедленно должен уехать на передовую и читать лекции по борьбе с HIMARS
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−14
Иннoгeнтий 55 минут назад
Почему снабжением армии занимаются гражданские ???
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40
Егор Летов Иннoгeнтий Полчаса назад
гуманитарка всегда была, и без мобилизованных , это от подарки от души добрых граждан
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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