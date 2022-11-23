"Смотри, малолетка за рулём!": в Анапе восьмилетний ребёнок угнал микроавтобус отца и протаранил на нём две машины

В соцстетях стало распространяться видео, на котором малолетний пацан "собирает" урожай из авто во дворе одного из ЖК Анапы.

Как сообщают СМИ, отец ребенка случайно оставил ключи в замке зажигания микроавтобуса, и его догадливый сынишка решил покататься по придомовой территории. Разумеется, юный автолюбитель с управлением не справился и наехал на две припаркованные машины.