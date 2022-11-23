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"Смотри, малолетка за рулём!": в Анапе восьмилетний ребёнок угнал микроавтобус отца и протаранил на нём две машины

"Смотри, малолетка за рулём!": в Анапе восьмилетний ребёнок угнал микроавтобус отца и протаранил на нём две машины

Автор:
23 ноября 2022 09:02
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   анапа   видео   дтп   несовершеннолетние   угнал авто   хулиган   
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Где-то загрустил батя пацана и стал недвусмысленно поглядывать на ремень...

В соцстетях стало распространяться видео, на котором малолетний пацан "собирает" урожай из авто во дворе одного из ЖК Анапы.


Как сообщают СМИ, отец ребенка случайно оставил ключи в замке зажигания микроавтобуса, и его догадливый сынишка решил покататься по придомовой территории. Разумеется, юный автолюбитель с управлением не справился и наехал на две припаркованные машины.


Произошедшее заметил мужчина, который ехал на велосипеде, и рассказал о случившемся наряду ДПС - сообщает портал "Кубань -24". Инспекторы ГИБДД прибыли на место, нашли на переднем сидении Ford Transit восьмилетнего мальчишку и доставили его вместе с отцом в отделение по делам несовершеннолетних. В отношении мужчины составили протокол, который передадут в административную комиссию для принятия решения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авария   авто   анапа   видео   дтп   несовершеннолетние   угнал авто   хулиган   
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17  комментариев
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2k
Alex 58 минут назад
Лучше моей жены водит
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4k
Александр Николаевич Минуту назад
Кастинг водителей?
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1k
Лимонадный Джо 9 минут назад
Наверное в детском доме стоит ждать пополнения.
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10k
Михаил 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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65
Sata33 14 минут назад
Да для 8 лет он Сенна ))) , эх вспомнил как у бати тачку брал , пока он не видел )))
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3k
SaveUs 17 минут назад
Дети такие дети
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17k
scorpick 18 минут назад
В новостях на первом сказали, что машина числится в угоне
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15k
K7OO Полчаса назад
Зато в школе будет героем.)
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4k
Vlamir Полчаса назад
Очень аккуратно пацан выруливал!
Виноват велосипедист! Сигналил, ругался, подрезал!
У парня нервы и не выдержали!
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Не две - три.
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166
Иван Смирнов Полчаса назад
Ох у кого-то вечером ж*па будет в синяках....
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35k
Aleks 49 минут назад
наклейка на стекле Ищу водителя...
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32k
Fat Lynx Час назад
Внимание!
За рулем реклама Durex!
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32k
ACU900 Час назад
Ну малолетка есть малолетка, а вот батя - осёл. Прав лишат лишат однозначно. А вот каких - водительских или родительских - это уже суд решит....
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62
Allesio ACU900 56 минут назад
Не лишат ни того, ни другого. Штраф и оплатит ремонт других машин.
Возможно, продаст свой форд.
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46k
Элек Мек 2 часа назад
Папкин помощник.
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