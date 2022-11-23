"Смотри, малолетка за рулём!": в Анапе восьмилетний ребёнок угнал микроавтобус отца и протаранил на нём две машины

Где-то загрустил батя пацана и стал недвусмысленно поглядывать на ремень...
В соцстетях стало распространяться видео, на котором малолетний пацан "собирает" урожай из авто во дворе одного из ЖК Анапы.
Как сообщают СМИ, отец ребенка случайно оставил ключи в замке зажигания микроавтобуса, и его догадливый сынишка решил покататься по придомовой территории. Разумеется, юный автолюбитель с управлением не справился и наехал на две припаркованные машины.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
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Произошедшее заметил мужчина, который ехал на велосипеде, и рассказал о случившемся наряду ДПС - сообщает портал "Кубань -24". Инспекторы ГИБДД прибыли на место, нашли на переднем сидении Ford Transit восьмилетнего мальчишку и доставили его вместе с отцом в отделение по делам несовершеннолетних. В отношении мужчины составили протокол, который передадут в административную комиссию для принятия решения.
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АНТИФИШКИ
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