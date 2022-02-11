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Идеальная автоподстава

Идеальная автоподстава (1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 17:00
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   авария   авто   автоподстава   ватермарк   видео   юмора   

Страшно, вырубай!

Антон Брухляев

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102201



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Метки: Приколы   авария   авто   автоподстава   ватермарк   видео   юмора   
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5  комментариев
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30k
Мойша 2 часа назад
Таки пора уже подобных сажать на срок, на который они ,если бы прошло, могли посадить водилу за наезд. Да любого: девицу за липовое изнасилование, и тому подобное. Ну, и добавлять срок за мошенничество сверху.
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1k
Pioner76 23 минуты назад
Было бы смешно, если не было бы постановка.
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2k
Мрачный Жнец 2 часа назад
Как часто вы будете постить эту херь???

https://old.fishki.net/auto/4071977-avtopodstavwica-iz-chehova-rassmeshila-voditelja-svoej-aktyorskoj-igroj.htmlhttps://old.fishki.net/auto/4071977-avtopodstavwica-iz-chehova-rassmeshila-voditelja-svoej-aktyorskoj-igroj.html
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9k
*Сергей* 3 часа назад
В ментовку видео и писать заяву
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1k
Максим Максимов 3 часа назад
сколько можно эту и66анутую толстожопую 3,143ду постить?
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