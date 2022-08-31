FISHKINET
Сообщество Криминал 1436 постов • 320 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал 
Водитель авто с фальшивыми номерами зажал руку инспектора ГИБДД и протащил его по дороге

Водитель авто с фальшивыми номерами зажал руку инспектора ГИБДД и протащил его по дороге

Автор:
31 августа 2022 14:40
Сообщество : Криминал
Метки: авария   авто   видео   дтп   задержание   поддельные номера   покушение   полиция   стрельба   
1220
1
1

Лихач отказался предъявлять документы и, зажав руку полицейского стеклом, прибавил газу.

В Москве водитель автомобиля Lexus проехал на красный свет, после чего его машину остановил патруль ГИБДД. Предъявлять документы лихач отказался и дал по газам, зажав руку инспектора. Хорошо, что рядом находился второй представитель закона - ему пришлось стрелять по колесам. Только тогда авто остановилось.


Выяснилось, что номера на машине были поддельными, и кроме этого за дерзким водилой числится немало грехов. "Помимо уголовного дела, на водителя Lexus составлены шесть протоколов: за неповиновение полиции, об отсутствии полиса ОСАГО и прав, за фальшивые госзнаки, а также за проезд на красный и езду без ремня безопасности", - перечисляет источник инфомации.


Кстати, при задержании обнаружилось, что в салоне авто присутствуют три пассажира. Два из них - приезжие из Грозного. У одного при обыске нашли и изъяли травматический пистолет. Инцидент произошел 29 августа, и сейчас фигурант уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти ожидает, когда ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Как сообщают СМИ инспектор получил ушибы и резаные раны.



Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: авария   авто   видео   дтп   задержание   поддельные номера   покушение   полиция   стрельба   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Ivan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
450
Nik Nik Минуту назад
Этот водятел и на свет появился "благодаря" поддельному презервативу....))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Robot Terminatorovich 4 минуты назад
Надеюсь водилу повесят! И что бы не было грустно, вместе с пассажирами, на одном столбе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−41
vitek 7 минут назад
Я бы эту мразь прям там и пристрелил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Григорий Полчаса назад
И сейчас Рамзан всё разрулит, покажет видос с этим козлёнком, тот будет блеять, что осознал. И на этом всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
732k
А.Берестенко 36 минут назад
1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие в следующих случаях:

1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;

Угроза здоровью и жизни полицейскому была? Мог стрелять на поражение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Robot Terminatorovich А.Берестенко 2 минуты назад
Да это ж наши менты, они ссут. Днег нельзя срубить, задержали, сейчас помусолят, по ордену дадут и отпустят петухов этих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тварь Час назад
Отдать их всех четверых Рамзану. На передовой пригодятся. Из оружия оставить травмат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Час назад
за ремень он обязан ответить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
K7OO Час назад
Посягательство на жизнь сотрудника тут вряд ли натянешь, а вот применение насилия запросто, а это десяточка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Котэ Час назад
почему не на поражение??? это где то прописано - портить колёса? кстати - почему номера поддельные - машина ворованная?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
albedo 2 часа назад
Жалко нет у наших прав как у американских полицейских.
Американцы бы стреляли в голову, а не по колесам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
albedo 2 часа назад
Вспомнилось: дети гор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Стрелять нужно было не по колесам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

788842



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«СтопМажор»: в Москве силовики остановили автопробег "Феррари", "Ламборгини" и прочего "жира" и скрутили их владельцев
«СтопМажор»: в Москве силовики остановили автопробег "Феррари", "Ламборгини" и прочего...
«Генерал Глотка» и «кровожадный полудемон»: за что европейцы дали Александру Васильевичу Суворову такие страшные прозвища?
«Генерал Глотка» и «кровожадный полудемон»: за что европейцы дали Александру...
Набирающие популярность в сообществах
Президент в рекламе пиццы. Зачем Горбачев снимался в рекламе
Президент в рекламе пиццы. Зачем Горбачев снимался в рекламе
«Мам, а папу не убьют?»: в Туапсе семья с детьми хотела пройти на пляж, но на их пути встал отчаянный охранник
«Мам, а папу не убьют?»: в Туапсе семья с детьми хотела пройти на пляж, но на их пути...
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео)
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Звучит правдоподобно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#история#автомир#забавно#подборка#шоу бизнес#Реакция#ретро авто
#фото#факты#животные#автомобили#интересное#картинки#биография#аварии#фильм#сарказм
#в мире#прикол#кино#дети#дтп#США#Приколы#авто аварии#Еда#СССР
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео) Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео) Эффектный финал автомобильной погони на одной из улиц США Эффектный финал автомобильной погони на одной из улиц США Автомобильная авария из-за отказа тормозов на мощном Mercury Автомобильная авария из-за отказа тормозов на мощном Mercury Сказочное везение мужчины Сказочное везение мужчины Полицейские оперативно задержали зацепера, прокатившегося по подземному тоннелю на поезде Полицейские оперативно задержали зацепера, прокатившегося по подземному тоннелю на поезде Неожиданная авария на дороге в Мексике Неожиданная авария на дороге в Мексике

На что жалуетесь?

Вернуться