Водитель авто с фальшивыми номерами зажал руку инспектора ГИБДД и протащил его по дороге

Лихач отказался предъявлять документы и, зажав руку полицейского стеклом, прибавил газу.
В Москве водитель автомобиля Lexus проехал на красный свет, после чего его машину остановил патруль ГИБДД. Предъявлять документы лихач отказался и дал по газам, зажав руку инспектора. Хорошо, что рядом находился второй представитель закона - ему пришлось стрелять по колесам. Только тогда авто остановилось.
Выяснилось, что номера на машине были поддельными, и кроме этого за дерзким водилой числится немало грехов. "Помимо уголовного дела, на водителя Lexus составлены шесть протоколов: за неповиновение полиции, об отсутствии полиса ОСАГО и прав, за фальшивые госзнаки, а также за проезд на красный и езду без ремня безопасности", - перечисляет источник инфомации.
Кстати, при задержании обнаружилось, что в салоне авто присутствуют три пассажира. Два из них - приезжие из Грозного. У одного при обыске нашли и изъяли травматический пистолет. Инцидент произошел 29 августа, и сейчас фигурант уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти ожидает, когда ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Как сообщают СМИ инспектор получил ушибы и резаные раны.
Источник:
АНТИФИШКИ
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1) для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья;
Угроза здоровью и жизни полицейскому была? Мог стрелять на поражение.
Но крутой адвокат конечно вытащит ,но вот расходы на него -пару новых лексусов адвокат после этого дела сможет купить.
Американцы бы стреляли в голову, а не по колесам.