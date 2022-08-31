Водитель авто с фальшивыми номерами зажал руку инспектора ГИБДД и протащил его по дороге

Выяснилось, что номера на машине были поддельными, и кроме этого за дерзким водилой числится немало грехов. "Помимо уголовного дела, на водителя Lexus составлены шесть протоколов: за неповиновение полиции, об отсутствии полиса ОСАГО и прав, за фальшивые госзнаки, а также за проезд на красный и езду без ремня безопасности", - перечисляет источник инфомации.

Кстати, при задержании обнаружилось, что в салоне авто присутствуют три пассажира. Два из них - приезжие из Грозного. У одного при обыске нашли и изъяли травматический пистолет. Инцидент произошел 29 августа, и сейчас фигурант уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти ожидает, когда ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Как сообщают СМИ инспектор получил ушибы и резаные раны.