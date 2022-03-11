Повезло: фургон чуть не сбил женщину на велосипеде

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Жительница Индонезии недавно пережила один из самых волнующих моментов в своей жизни. Она возвращалась с аптеки и оказалась на пути фургона, водитель которого, по всей видимости, не справился с управлением. Женщину спасло только чудо.
Героиня ролика в самый последний момент успела избежать столкновения. Вскоре водитель вернулся и извинился перед женщиной. Также он помог с ремонтом велосипеда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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