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Повезло: фургон чуть не сбил женщину на велосипеде

Повезло: фургон чуть не сбил женщину на велосипеде (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 10:07
Сообщество : Аварии
Метки: авто   в мире   видео   дтп   индонезия   люди   повезло   
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Жительница Индонезии недавно пережила один из самых волнующих моментов в своей жизни. Она возвращалась с аптеки и оказалась на пути фургона, водитель которого, по всей видимости, не справился с управлением. Женщину спасло только чудо.
Героиня ролика в самый последний момент успела избежать столкновения. Вскоре водитель вернулся и извинился перед женщиной. Также он помог с ремонтом велосипеда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   в мире   видео   дтп   индонезия   люди   повезло   
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alexis 56 минут назад
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Mr.Adamson

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