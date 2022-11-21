Пользователей сети удивили странные фанаты на ЧМ-2022 в Катаре

В Катарe стартовал Чемпионат мира по футболу. В сети стали распространяться слухи о том, что многие болельщики решили бойкотировать праздник футбола из-за коррумпированности FIFA и не приехали. Злые языки говорят, что организаторы наняли мигрантов из Южной Азии, чтобы те выдали себя за болельщиков разных стран и создавали футбольную атмосферу.

0

Верить этим слухам или нет, решать вам. Однако болельщики некоторых команд выглядят действительно необычно и могут заставить поверить в теорию заговора.