Пользователей сети удивили странные фанаты на ЧМ-2022 в Катаре

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В Катарe стартовал Чемпионат мира по футболу. В сети стали распространяться слухи о том, что многие болельщики решили бойкотировать праздник футбола из-за коррумпированности FIFA и не приехали. Злые языки говорят, что организаторы наняли мигрантов из Южной Азии, чтобы те выдали себя за болельщиков разных стран и создавали футбольную атмосферу.
Верить этим слухам или нет, решать вам. Однако болельщики некоторых команд выглядят действительно необычно и могут заставить поверить в теорию заговора.
Источник:
АНТИФИШКИ
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