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Пользователей сети удивили странные фанаты на ЧМ-2022 в Катаре

Пользователей сети удивили странные фанаты на ЧМ-2022 в Катаре

Автор:
21 ноября 2022 10:37
Сообщество : Спорт
Метки: Болельщики   Спорт   видео   фанаты   футбол   чемпионат мира   чемпионат мира 2022   чм-2022   
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В Катарe стартовал Чемпионат мира по футболу. В сети стали распространяться слухи о том, что многие болельщики решили бойкотировать праздник футбола из-за коррумпированности FIFA и не приехали. Злые языки говорят, что организаторы наняли мигрантов из Южной Азии, чтобы те выдали себя за болельщиков разных стран и создавали футбольную атмосферу.
Верить этим слухам или нет, решать вам. Однако болельщики некоторых команд выглядят действительно необычно и могут заставить поверить в теорию заговора.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Болельщики   Спорт   видео   фанаты   футбол   чемпионат мира   чемпионат мира 2022   чм-2022   
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2  комментария
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6k
Copycat Полчаса назад
так сейчас по моему добрая часть жителей европы имеет как раз такую восточную внешность
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4k
Двестиграмм 12 минут назад
мне кажется одни и те же люди переодеваются
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