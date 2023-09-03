Болельщики «Милана» и «Интера» устроили тусовку под хит группы Ricchi e Poveri — "Sarà perché ti amo

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В Сети стремительно набирает многомиллионные просмотры видеоролик итальянских футбольных фанатов, которые собрались перед началом матча и спели легендарную песню 80-х.
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