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Болельщики «Милана» и «Интера» устроили тусовку под хит группы Ricchi e Poveri — "Sarà perché ti amo

Болельщики «Милана» и «Интера» устроили тусовку под хит группы Ricchi e Poveri — "Sarà perché ti amo

Автор:
03 сентября 2023 09:05
Сообщество : Спорт
Метки: Ricchi e Poveri   Sarà perché ti amo   Болельщики   Видео   Спорт   песн   фанаты   футбол   хит   
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В Сети стремительно набирает многомиллионные просмотры видеоролик итальянских футбольных фанатов, которые собрались перед началом матча и спели легендарную песню 80-х.

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Метки: Ricchi e Poveri   Sarà perché ti amo   Болельщики   Видео   Спорт   песн   фанаты   футбол   хит   
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3  комментария
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Но потом то подрались? Порасшибали друг другу [мат]? Беспорядки устроили?
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14k
Александр 59 минут назад
Всегда бы так...
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Miralanim

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