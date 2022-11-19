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Кубанские ретро-грабители столкнулись с суровой реальностью

Кубанские ретро-грабители столкнулись с суровой реальностью

Автор:
19 ноября 2022 13:25
Сообщество : Криминал
Метки: Кудань   букмекеры   видео   касса   неудачники   ограбление   
2614
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В ночь на 18 ноября трое отчаянных налётчиков решили ограбить букмекерскую контору в стиле 90-х. План был прост и надёжен как швейцарские часы.

Красиво ворвались, оперативно положили на пол растерявшегося охранника, и тут всё пошло наперекосяк из-за этих ваших новых технологий. Ну кто бы мог подумать, что на дворе 21 век и платежи в таких заведениях проводят по безналу.


Вот так вот и живи в век цифровизации, ни кассы тебе, ни наличности...

Источник:

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Метки: Кудань   букмекеры   видео   касса   неудачники   ограбление   
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22  комментария
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20k
homerchik Час назад
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1k
Вадим В. Новоженов 4 минуты назад
Там где нет наличных денег, ценных вещей (мехов, драгоценностей, облигаций на предъявителей и пр.) - не вижу смысла нанимать охранников .
Тем более подобного .
А девушка поразила своим спокойствием и самоконтролем ))) .
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946
lis-artful 4 минуты назад
Тцпые кавказоиды. Насмотрелись боевиков)))
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8k
Фомич 15 минут назад
Надо было требовать на свои карты перевести...)))
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12k
Александр 22 минуты назад
Ссылка coub.com
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10k
wilddewill 23 минуты назад
А ведь они могли потом побежать туда где касса есть. Поймали? Не поймали? Или рафик не винуоват, как обычно? Пора гнать уже этих чумазых, реально.
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1k
Sanek Полчаса назад
Девушка даже телефон из рук не убрала. Как будто они к ней каждый день так заходят
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1k
Сергей Клубков Полчаса назад
Судя по голосу это некто с вершин Кавказа, и там до сих пор нет интернета.
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9k
Пётр 38 минут назад
Можно вытащить человека из аула, а вот аул из человека – уже нет...
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9k
Григорий Бабкин 41 минуту назад
Как-то слишком безмятежно овечка под стволами себя вела. Спектакль для малолетних дебилов.
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15k
Vital Idol 44 минуты назад
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7k
Артём 51 минуту назад
Вспоминается ограбление почтового отделения в Удмуртии несколько лет назад. Грабители раздобыли автомат и пистолет, маски, угнали машину, сделали поддельные номера. В итоге их добычей стал целый мешок денег! Банковский мешок 50 копеечных монет на сумму 800 рублей...
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28k
koleos72 52 минуты назад
Охраннег в телефончике просидел! Хоть бы на кнопку нажать успел бы! Так то есть кнопки которые срабатывают когда охранник ложится или падает! Но это ведь нужно деньги лишние тратить!
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203
Igor Grishaev 52 минуты назад
Кавказским беднякам не дали заработать..
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10k
ScorpionDS Час назад
Девушку нужно в охранники, она более уверено себя ведет, а охранника на ее место.
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24k
Matrosskin Час назад
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6k
Дмитрий Час назад
Вот сейчас обидно было! Можно же было хотя бы пару монеток положить!!!??? Что за люди! Одни старались! Готовились! Маски надели! А эти? Свиньи просто! "Безналичные платежИ" у них....
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