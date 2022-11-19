Кубанские ретро-грабители столкнулись с суровой реальностью

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В ночь на 18 ноября трое отчаянных налётчиков решили ограбить букмекерскую контору в стиле 90-х. План был прост и надёжен как швейцарские часы.
Красиво ворвались, оперативно положили на пол растерявшегося охранника, и тут всё пошло наперекосяк из-за этих ваших новых технологий. Ну кто бы мог подумать, что на дворе 21 век и платежи в таких заведениях проводят по безналу.
Вот так вот и живи в век цифровизации, ни кассы тебе, ни наличности...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Кудань букмекеры видео касса неудачники ограбление
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Тем более подобного .
А девушка поразила своим спокойствием и самоконтролем ))) .
Ну. Вот ты и посмотрел его.