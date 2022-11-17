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Как тестируют электронные "парилки" на одном из заводов

Как тестируют электронные "парилки" на одном из заводов

Автор:
17 ноября 2022 09:38
Метки: Вейпы   Прикол   видео   неожиданное   тестирование   электронные сигареты   
269
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Ходят легенды, что большинство электронных сигарет и "парилок" проходят тщательное тестирование перед продажей. Перед вами один из методов тестирования.

Внимание! Курение вредит вашему здоровью

Нестандартный метод тестирования на заводе в одной из стран Азии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вейпы   Прикол   видео   неожиданное   тестирование   электронные сигареты   
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2  комментария
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6k
Allmaster Час назад
Завод в Ухане ? :))
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23k
Serg2001 6 минут назад
Когда работа один сплошной перекур...
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