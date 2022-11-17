Как тестируют электронные "парилки" на одном из заводов

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Ходят легенды, что большинство электронных сигарет и "парилок" проходят тщательное тестирование перед продажей. Перед вами один из методов тестирования.
Внимание! Курение вредит вашему здоровью
Нестандартный метод тестирования на заводе в одной из стран Азии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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