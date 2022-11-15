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Девушка часто слышала в своей адрес, что у неё сильный русский акцент в её английском. В какой-то момент она решила доказать, что это не так.
Фром май харт
С таким акцентом можно без особого риска гулять по самым опасным районам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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как говорил мой препод по англицкому -Александр у вас чисто лондонское произношение
пы.сы. в живую лучше не слышать -кровь из ушей пойдет