FISHKINET
Сообщество Юмор 15921 пост • 3175 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Сильный русский акцент

Сильный русский акцент

Автор:
15 ноября 2022 10:04
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   акцент   английский язык   видео   русский акцент   
578
1
1
Девушка часто слышала в своей адрес, что у неё сильный русский акцент в её английском. В какой-то момент она решила доказать, что это не так.

Фром май харт

С таким акцентом можно без особого риска гулять по самым опасным районам.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Девушка   Прикол   акцент   английский язык   видео   русский акцент   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Majul Час назад
Даже голос изменился )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
990
Aleks 38 секунд назад
Обычные слова стали звучать как тычебля, потеряйсябля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ЦСКА 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Александр Ломовицкий Полчаса назад

как говорил мой препод по англицкому -Александр у вас чисто лондонское произношение
пы.сы. в живую лучше не слышать -кровь из ушей пойдет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

998558



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Исповедь атеиста
Исповедь атеиста
Казахи и поляки отказались от концертов Little Big
Казахи и поляки отказались от концертов Little Big
Набирающие популярность в сообществах
Врачи назвали способ защитить подростков от смертельной болезни в будущем
Врачи назвали способ защитить подростков от смертельной болезни в будущем
Масоны, рептилоиды и плоская Земля: 10 самых безумных теорий заговора
Масоны, рептилоиды и плоская Земля: 10 самых безумных теорий заговора
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика!

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#фотографии#подборка#девушки#США#дтп#новости#Ynews
#Юмор#животные#картинки#СССР#Россия#позитив#автомир#кино#сатира#Разное
#интересно#история#люди#красота#автомобили#Приколы#аварии#коты#улыбнуло#в мире
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Овцы приняли бегунью за своего предводителя Овцы приняли бегунью за своего предводителя Девушка с незабываемым смехом Девушка с незабываемым смехом Забавные похождения блондинки, пытающейся заправить свой автомобиль Забавные похождения блондинки, пытающейся заправить свой автомобиль Симпатичной девушкой стать не так уж и сложно Симпатичной девушкой стать не так уж и сложно Наглая ящерица прервала обед девушки Наглая ящерица прервала обед девушки

На что жалуетесь?

Вернуться