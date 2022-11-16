FISHKINET
Сообщество Еда 1551 пост • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
Что делать, если пицца подгорела снизу?

Что делать, если пицца подгорела снизу?

Автор:
16 ноября 2022 12:15
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Прикол   болгарка   видео   пица   уборка   
861
1
1
Любимая решила приготовить пиццу, но та сильно подгорела? Не беда! На помощь придёт болгарка.
Автор видео решил показать, что можно сделать с пиццей, у которой сильно подгорел низ. А потом можно и генеральной уборкой заняться.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   Прикол   болгарка   видео   пица   уборка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр Час назад
Бон аппети, ска!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик Полминуты назад
Только вот в помещение такого делать не надо. А горелое Стьюи вредно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vasilykopkov 40 секунд назад
Картинка с запахом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Leo Sun Минуту назад
Одной стороной тёрки отлично снимается пригоревшая часть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей 4 минуты назад
А потом он возьмёт воздуходув и будет убирать квартиру? )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
208
mechatron 12 минут назад
Осталось загрунтовать и покрасить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел 21 минуту назад
А теперь убирать комнату!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Что делать, если пицца подгорела снизу?
Выбросить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона 49 минут назад
Что-то он какой-то недобритый....
Может болгарочкой немножко пройтись?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман 50 минут назад
Вчера с такими же дебилами сидел в бане в Париже :) он качок из Австрии она от туда же :) была бы одна ей бы вдул :) так этот дебил зашел с умным видом взял ведро воды вылил на камни , я нормально там сидел уже 30 минут нет блин ему жара мало было , итог 2ем первые выбежали , после их прикола ни кто в баню зайти не мог .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Андрей 50 минут назад
А разрезал он её, видимо бензопилой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 53 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
dima423 Час назад
блин он это дома делает... вся грязь на пол, ппц)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
222
Тамара Витальевна Час назад
А тёрочку взять не судьба? Тогда и уборка не понадобится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

939208



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Беспрецедентный случай в истории: за какие заслуги капитан сразу стал генералом?
Беспрецедентный случай в истории: за какие заслуги капитан сразу стал генералом?
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. В Тобольске легковушка лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом
Авария дня. В Тобольске легковушка лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом
Автомобили BMW в советской милиции, о которых мало кто слышал
Автомобили BMW в советской милиции, о которых мало кто слышал
О работе военных медиков из первых уст
О работе военных медиков из первых уст
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#люди#Россия#Приколы#девушки#Прошлое#Разное#аварии
#Юмор#животные#картинки#позитив#автомобили#автомир#дети#сатира#Жизнь#домашние животные
#интересно#факты#история#подборка#красота#забавно#Китай#своими руками#кот#дтп
Им нужнее: посылки, собранные от самого чистого сердца Им нужнее: посылки, собранные от самого чистого сердца Эффектный замороженный дecерт Эффектный замороженный дecерт Хищница ворует еду хозяев из микроволновки Хищница ворует еду хозяев из микроволновки Самый милый налог: водители грузовиков "платят" тростником слонам за проезд Самый милый налог: водители грузовиков "платят" тростником слонам за проезд Баклан лакомится свежей рыбой Баклан лакомится свежей рыбой Впечатляющие запасы солений на зиму Впечатляющие запасы солений на зиму

На что жалуетесь?

Вернуться