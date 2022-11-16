Что делать, если пицца подгорела снизу?

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Любимая решила приготовить пиццу, но та сильно подгорела? Не беда! На помощь придёт болгарка.
Автор видео решил показать, что можно сделать с пиццей, у которой сильно подгорел низ. А потом можно и генеральной уборкой заняться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Может болгарочкой немножко пройтись?