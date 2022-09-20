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"What is that?": Путин очень удивился поцелую в щёку представителя Эрдогана

"What is that?": Путин очень удивился поцелую в щёку представителя Эрдогана

Автор:
20 сентября 2022 08:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Путин   Самарканд   Саммит   ШОС   Эрдоган   видео   политика   поцелуй   
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В турецких соцсетях завирусилось видео с удивленным президентом РФ, который недоумевает при виде мужских нежностей на официальном мероприятии.

Времена Брежнева с поцелуями официальных лиц в уста прошли, и мужчины давно уже перешли на сдержанные формы приветствия. Впрочем, для кого-то формальный стиль общения не аксиома. Рад встрече - целуй в щеку!


Владимир Путин на прошедшем саммите ШОС в Самарканде удивился подобному приветствию официального представителя Эрдогана Ибрагима Калына, который обнял и поцеловал в щечку одного из участников мероприятия.



Эмоции российского президента не остались незамеченными, и в соцсетях видео встретили с большим интересом. Впрочем, сами турки привычкам своего советника не удивлены, а россияне разделяют недоумение президента. Чего это они, в самом деле?

Источник:

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Метки: Путин   Самарканд   Саммит   ШОС   Эрдоган   видео   политика   поцелуй   
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23  комментария
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21k
sanchesS80 24 минуты назад
Мне кажется Путин не столько удивился, сколько ждёт когда же они нацелуются и можно будет дальше работать. Так то он лучше нас знает все традиции - кого только не встречал за время президентства.
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8k
Игорь 2 секунды назад
А если бы он жил в СССР, то знал
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−24
Муса Минуту назад
Путин просто завидует

Когда вас на Пасху полезут трижды целовать в щеку, особенно в церкви - так же начните кривляться, как Путин
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3k
Deniss 6 минут назад
Хорошо они там ( на высшем уровне ) , за жопы друг друга не щиплют
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10k
ScorpionDS Полчаса назад
Никто не думает, что это фейковое видео? Лицо наложено.
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132
Sata33 Полчаса назад
Ага , а то у нас "турки" не целуются ...
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4k
Serj81 36 минут назад
Да южане все чмокаются что армяшки что турки
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726
Джонни 39 минут назад
Мне тоже кажется странно, для мусульманской страны то. Я понимаю там в Италии и т.п. норм.
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28k
Ashabad 41 минуту назад
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6k
Zhora 41 минуту назад
Неоднократно видел, как так же делали итальянцы (мужчины). У них это вообще в порядке вещей, как приветствие друзей. Возможно - и у турок аналогично ?
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40k
Сергей Час назад
Путин молодчага, наш человек.
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14k
ss Час назад
Да русский ли он?!! Традиция поцелуя, в том числе у мужчин, издревле существует на Руси.

https://cyrillitsa.ru/history/52680-pochemu-na-rusi-celovalis-pri-vstreche.htmlhttps://cyrillitsa.ru/history/52680-pochemu-na-rusi-celovalis-pri-vstreche.html
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1k
Ksenia2 Час назад
Я вот тоже бы удивлялась.
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14k
сеньор Леонсио Час назад
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3k
le4t 2 часа назад
Разность культур, однако.

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123
topersk le4t 13 минут назад
реакция не менее странная чем сам поцелуй
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