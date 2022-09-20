"What is that?": Путин очень удивился поцелую в щёку представителя Эрдогана

Времена Брежнева с поцелуями официальных лиц в уста прошли, и мужчины давно уже перешли на сдержанные формы приветствия. Впрочем, для кого-то формальный стиль общения не аксиома. Рад встрече - целуй в щеку!





Владимир Путин на прошедшем саммите ШОС в Самарканде удивился подобному приветствию официального представителя Эрдогана Ибрагима Калына, который обнял и поцеловал в щечку одного из участников мероприятия.





