"What is that?": Путин очень удивился поцелую в щёку представителя Эрдогана

В турецких соцсетях завирусилось видео с удивленным президентом РФ, который недоумевает при виде мужских нежностей на официальном мероприятии.
Времена Брежнева с поцелуями официальных лиц в уста прошли, и мужчины давно уже перешли на сдержанные формы приветствия. Впрочем, для кого-то формальный стиль общения не аксиома. Рад встрече - целуй в щеку!
Владимир Путин на прошедшем саммите ШОС в Самарканде удивился подобному приветствию официального представителя Эрдогана Ибрагима Калына, который обнял и поцеловал в щечку одного из участников мероприятия.
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Эмоции российского президента не остались незамеченными, и в соцсетях видео встретили с большим интересом. Впрочем, сами турки привычкам своего советника не удивлены, а россияне разделяют недоумение президента. Чего это они, в самом деле?
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АНТИФИШКИ
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Когда вас на Пасху полезут трижды целовать в щеку, особенно в церкви - так же начните кривляться, как Путин
https://cyrillitsa.ru/history/52680-pochemu-na-rusi-celovalis-pri-vstreche.htmlhttps://cyrillitsa.ru/history/52680-pochemu-na-rusi-celovalis-pri-vstreche.html
Всё. Я тебя заметил. Можешь сосать дальше.
Молодец, молодец!
Твои ассоциации крайне показательны.
Как говорится - «у кого что болит, тот о том и говорит»
Слушай, сладенький, а ты в Германии с турками также расцеловываешься, или это ты мне свой опыт рассказал?