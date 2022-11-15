Практичная и многофункциональная кухонная мойка

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Стильная и очень практичная мойка, которая понравится многим. Благодаря своей многофункциональности, она здорово облегчает некоторые повседневные задачи на кухне.
Стильный дизайн и многофункциональность.
Источник:
АНТИФИШКИ
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По мне так и обычной мойки вполне хватает для каждодневных нужд!
Я и руками могу сполоснуть два перца и баклажан!