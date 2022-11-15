FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1425 постов • 580 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Фабрика идей
Практичная и многофункциональная кухонная мойка

Практичная и многофункциональная кухонная мойка

Автор:
15 ноября 2022 08:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   видео   интересно   кухня   мойка   практичность   раковина   
474
1
1
Стильная и очень практичная мойка, которая понравится многим. Благодаря своей многофункциональности, она здорово облегчает некоторые повседневные задачи на кухне.
Стильный дизайн и многофункциональность.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Фабрика идей   видео   интересно   кухня   мойка   практичность   раковина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Сергей Полчаса назад
Сколько стоит и где можно посмотреть купить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Олег 23 секунды назад
тысяч 40 евро? Чтоб один раз попонтоваться перед гостями и забыть обо всех функциях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlamir 3 минуты назад
Эти два лотка - тоже нужно где то хранить или постоянно об них спотыкаться!
По мне так и обычной мойки вполне хватает для каждодневных нужд!
Я и руками могу сполоснуть два перца и баклажан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
salim777 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
714
Villary 36 минут назад
Классная, только стоит наверное как самолет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

939022



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Они хотели шоу с низкопробным юмором, но Дроздов не стал в этом участвовать
Они хотели шоу с низкопробным юмором, но Дроздов не стал в этом участвовать
Как будущий советский лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкуры
Как будущий советский лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкуры
Набирающие популярность в сообществах
Porsche Speedster впервые за 47 лет увидел луч солнечного света
Porsche Speedster впервые за 47 лет увидел луч солнечного света
Авария дня. Маршрутка опрокинулась на бок в результате ДТП в Пятигорске
Авария дня. Маршрутка опрокинулась на бок в результате ДТП в Пятигорске
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика!

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#фотографии#девушки#США#автомобили#улыбнуло#подборка#знаменитости
#Юмор#факты#история#СССР#позитив#Россия#дтп#автомир#в мире#коты
#интересно#люди#картинки#красота#Приколы#аварии#кино#Ynews#страна#кошки
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Эскиз кухни на планшете Эскиз кухни на планшете Никогда не наступайте на лужи в горах Никогда не наступайте на лужи в горах Как быстро почистить колбасу от оболочки, чтобы потом хранить без пакета Как быстро почистить колбасу от оболочки, чтобы потом хранить без пакета Необычная мебель на кухне Необычная мебель на кухне Современная раковина на кухне Современная раковина на кухне

На что жалуетесь?

Вернуться