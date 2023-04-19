Оригинальная покраска ткани в домашних условиях 

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Процесс окрашивания ткани в технике «тай-дай». Приятно наблюдать за работой профессионала.
Мастер своего дела
Tie-dye – это способов окрашивания текстиля, при котором на материале, в результате некоторых действий, появляется оригинальный узор. Получается он при "деформации" ткани (складывании, сжатии, завязывании и других манипуляциях), а затем нанесении на неё красок.
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