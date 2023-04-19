Оригинальная покраска ткани в домашних условиях 

Мастер своего дела

Tie-dye – это способов окрашивания текстиля, при котором на материале, в результате некоторых действий, появляется оригинальный узор. Получается он при "деформации" ткани (складывании, сжатии, завязывании и других манипуляциях), а затем нанесении на неё красок.