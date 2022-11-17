Любопытное устройство для холодильника, обеспечивающее легкий доступ к нужным продуктам

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Вращающаяся прозрачная подставка, от которой не отказались бы многие владельцы больших холодильников. А вам бы пригодилось это устройство?
С учетом того, что многие товары из ушедшей из России "Икеи" можно без проблем отыскать в интернете, есть шанс найти в продаже и эту полку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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