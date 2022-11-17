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Любопытное устройство для холодильника, обеспечивающее легкий доступ к нужным продуктам

Любопытное устройство для холодильника, обеспечивающее легкий доступ к нужным продуктам

Автор:
17 ноября 2022 12:55
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Холодильник   видео   икея   интересно   необычно   полка   
387
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Вращающаяся прозрачная подставка, от которой не отказались бы многие владельцы больших холодильников. А вам бы пригодилось это устройство?
С учетом того, что многие товары из ушедшей из России "Икеи" можно без проблем отыскать в интернете, есть шанс найти в продаже и эту полку.

Источник:

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Метки: Фабрика идей   Холодильник   видео   икея   интересно   необычно   полка   
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4  комментария
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63k
Татьяна Юсова 54 минуты назад
Фигня! Мелкие бутылочки и баночки с соусами хранят на дверке холодильника.
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14k
Голос Вселенной Полчаса назад
Правильно я понимаю, что эту штуку нужно вставить в холодильник и когда щелкаешь пальцами, на ней будут появляться вкусняшки? Если так, то дайте две!
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3k
Сергей Семенов Полчаса назад
Полочка с тяжелыми продуктами выдвигается и в этот момент отлипают присоски.....
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