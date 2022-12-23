FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1451 пост • 581 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Фабрика идей
Вход в дедушкин кабинет напоминает портал в «Нарнию»

Вход в дедушкин кабинет напоминает портал в «Нарнию»

Автор:
23 декабря 2022 09:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   библиотека   видео   дверь   дедушка   интересно   кабинет   
126
1
1
Девушка показала шкаф своего дедушки с тайным проходом, который похож на портал в «Нарнию». За деревянным гардеробом спрятана дверь, которая ведёт в кабинет с баром.
Пенсионер демонстрирует свой шкаф в спальне с тайным проходом, который ведёт в кабинет с баром, камином и барной стойкой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Фабрика идей   библиотека   видео   дверь   дедушка   интересно   кабинет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

630941



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Чёрный и пока еще легальный: жёсткий юмор во всей своей красе
Настоящие истории в фильме "В бой идут одни старики"
Настоящие истории в фильме "В бой идут одни старики"
Набирающие популярность в сообществах
Посмотрите, как новый Lucid Air Sapphire уничтожает Tesla Model S и Bugatti Chiron в дрэг-рейсинге
Посмотрите, как новый Lucid Air Sapphire уничтожает Tesla Model S и Bugatti Chiron в...
Появились кадры еще одного опасного опыта директора, устроившего взрыв в Малом Имыше
Появились кадры еще одного опасного опыта директора, устроившего взрыв в Малом Имыше
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Да блин

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Прикол#кино#автомобили#автомир#картинки#дизайн#Россия#новости
#интересно#факты#животные#новый год#дтп#Жизнь#Приколы#комментарии#Еда#путешествия
#Юмор#история#подборка#аварии#забавно#дети#Ynews#люди#милота#рождество
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее Жизненные убеждения дедушки Жизненные убеждения дедушки Практичная и многофункциональная кухонная мойка Практичная и многофункциональная кухонная мойка Как быстро почистить колбасу от оболочки, чтобы потом хранить без пакета Как быстро почистить колбасу от оболочки, чтобы потом хранить без пакета Смышлёный и целеустремлённый кот открывает дверь Смышлёный и целеустремлённый кот открывает дверь Любопытное устройство для холодильника, обеспечивающее легкий доступ к нужным продуктам Любопытное устройство для холодильника, обеспечивающее легкий доступ к нужным продуктам

На что жалуетесь?

Вернуться