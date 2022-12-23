Вход в дедушкин кабинет напоминает портал в «Нарнию»

Девушка показала шкаф своего дедушки с тайным проходом, который похож на портал в «Нарнию». За деревянным гардеробом спрятана дверь, которая ведёт в кабинет с баром.

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Пенсионер демонстрирует свой шкаф в спальне с тайным проходом, который ведёт в кабинет с баром, камином и барной стойкой.