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Cтиральная машина из конструктора LEGO

Cтиральная машина из конструктора LEGO

Автор:
28 декабря 2022 08:39
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   видео   интересно   конструктор   лего   стиральная машина   
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Полноценная рабочая стиральная машина из конструктора LEGO с отжимом и сушкой. Чего только не придумают!
Умелец собрал стиральную машину из конструктора LEGO и показал её в деле.

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Метки: Фабрика идей   видео   интересно   конструктор   лего   стиральная машина   
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1  комментарий
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Тигран Саркисян 17 минут назад
Блин этот конструктор лего стоит как нормальная стиральная машинка )
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