Cтиральная машина из конструктора LEGO

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Полноценная рабочая стиральная машина из конструктора LEGO с отжимом и сушкой. Чего только не придумают!
Умелец собрал стиральную машину из конструктора LEGO и показал её в деле.
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